Dan Barna si-a depus candidatura: Romania are nevoie de un presedinte full time. Klaus Iohannis a fost ca un pompier

Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos , a fost si el prezent la eveniment, alaturi de europarlamentarii Dragos Pislaru si Cristian Ghinea, si de parlamentarii Cristian Drula, Silvia Dinica, Stelian Ion, George Dirca, Ionut Mosteanu si Cristina Pruna.Dacian Ciolos si-a exprimat speranta ca, impreuna cu sustinatorii Aliantei si cu toti cei care cred in proiectul USR-PLUS, Romania poate fi schimbata in bine."Avem semnaturile care or sa il duca pe Dan Barna spre Cotroceni si ii dau posibilitatea sa isi prezinte programul, viziunea (...) Putem sa traim mai bine la noi in tara, fara sa trebuiasca sa luam drumul strainatatii (...) Vrem sa aratam romanilor ca suntem gata sa guvernam Romania cu oameni cinstiti, competenti", a declarat, printre altele, Dacian Ciolos.Liderul PLUS a reamintit ca Alianta 2020 a propus un "tandem" pentru aceste alegeri: "Dan Barna presedinte, iar eu impreuna cu o echipa de la USR-PLUS pregatim si guvernarea", vineri urmand sa aiba loc "prima intalnire a comisiei de politici publice USR-PLUS"."Candidatul nostru merge cu un pachet complet - o viziune despre Romania prezentului si cum sa fie ea aplicata", a subliniat Dacian Ciolos.La randul sau, liderul USR Dan Barna a sustinut ca "Romania are nevoie de o schimbare", iar pentru asta "e nevoie de viziune si hotarare"."E nevoie de alegeri anticipate, pentru a ne intoarce la popor si a avea legitimitate", a subliniat Dan Barna, sustinand ca "nu ne mai putem baza pe vechea clasa politica", pentru ca aceasta "si-a epuizat resursele".Dan Barna a mai afirmat ca este unul dintre reprezentantii noii generatii, care nu mai vrea sa fie nevoita sa emigreze."In care tara din lume cu crestere economica populatia pleaca din tara? Avem o guvernare care nu mai da incredere (...) Schimbarea trebuie sa o facem astazi, acum, nu ne mai putem permite sa pierdem inca milioane de oameni (...) Nu mai putem continua cu vechea clasa politica", a mai spus el, in aplauzele sustinatorilor.Intrebat de un jurnalist ce ii reproseaza principalului sau contracandidat, presedintele Klaus Iohannis, Dan Barna a raspuns: "Romania are nevoie de un presedinte full time, prezent in viata de zi cu zi."