Dan Barna si-a prezentat programul electoral. Iata ce va face daca va fi ales presedinte

Astfel, daca va fi ales presedinte, Dan Barna sustine ca va promova urmatoarele proiecte pentru Romania:➤ Fara Penali in Functii Publice➤ Bani mai multi pentru Educatie➤ O noua lege a Sanatatii➤ Management profesionist pentru finalizarea autostrazilor➤ Economie fara birocratie➤ Padurile, resursa strategica nationala➤ Eliminarea impozitului pe salariul minim➤ O singura natiune, in tara si in Diaspora➤ Stabilitate pentru Aparare➤ Stop criminalitatiiToate aceste proiecte sunt detaliate pe site-ul dedicat www.danbarnapresedinte.ro.Dan Barna este primul candidat la alegerile prezidentiale care isi prezinta programul electoral. Lansarea a fost urmata de un miting in Piata Mica din Sibiu, impreuna cu Dacian Ciolos