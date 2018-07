Dan Barna: Sunt convins ca acest Cod penal pentru infractori nu va intra in vigoare

"Am foarte mare incredere si sunt cumva convins ca acest Cod penal (...) nu va ajunge sa intre in vigoare. Acest Cod penal pentru infractori, aceasta adevarata lege pentru faradelege sunt convins ca nu va intra in vigoare si vom castiga lupta pentru justitie, pentru ca avem alaturi milioane de oameni decenti, cinstiti, care vor o Romanie decenta si o Romanie normala", a declarat Barna.In opinia sa, "ultimul an si jumatate a fost efectiv furat" dezvoltarii Romaniei. " Guvernul Romaniei si am vazut in ultimele luni si Parlamentul Romaniei au devenit o casa de avocatura pentru Liviu Dragnea. Si miza si convingerea mea este ca pana la urma vom obtine victoria normalitatii in acest stat", a mai spus Barna.El a facut aceste afirmatii la un eveniment in care au fost anuntate rezultatele campaniei de consultare civica "USR e vocea ta!" si in care a fost lansata strangerea de idei pentru "primul program de guvernare participativ din Romania"."In ultimele patru luni, USR a discutat cu peste 10.000 de oameni despre cum ar trebui sa arate aceasta Romanie. (...) Pornind de la concluziile la care am ajuns in aceste luni si in urma analizei chestionarelor, am realizat niste principii de schimbare de paradigma (...), o schimbare de paradigma care are de fapt un element cheie - puterea la cetateni", a aratat Barna.El a spus ca USR propune "schimbarea modalitatii de realizare a programelor de guvernare"."Incepand de astazi pana undeva spre finalul anului vor avea loc dezbateri de lucru, discutii in interiorul partidului cu expertii si consultantii pe care ii avem, in logica de a nu mai face programul de guvernare doi-trei oameni intr-un birou si de a-l prezenta apoi sau a-l impune. (...) Ceea ce face astazi USR este sa deschida poarta spre conceptul acesta generos de program de guvernare participativ, de fapt sa deschida poarta pentru ca opiniile voastre sa poata sa ajunga cu adevarat in mediul politic", a mai afirmat Barna. ...citeste mai departe despre " Dan Barna: Sunt convins ca acest Cod penal pentru infractori nu va intra in vigoare " pe Ziare.com