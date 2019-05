Intalnirea urmeaza sa aiba loc la ora 13:00."Premierul i-a convocat pe ministrii din cabinetul sau pentru discutie, probabil despre continuarea guvernarii. Nu este o sedinta", au declarat pentru Mediafax surse oficiale.Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat, duminica, ca nu ia in calcul posibilitatea de a demisiona din functie, in ciuda scorului dezastruos obtinut de PSD la alegerile europarlamentare."Romanii au incredere in Guvern. S-a votat pentru europarlamentare, nu s-a votat pentru parlamentare. Daca intr-adevar se vrea demiterea Guvernului, se depune motiune de cenzura. Daca trece, atunci Guvernul pleaca", a spus Dancila duminica.Luni la amiaza, Klaus Iohannis a transmis ca votul de duminica arata ca romanii isi doresc o alternativa la guvernarea dezastruoasa PSD-ALDE si a precizat ca PNL si USR-PLUS ar putea pune baza unei colaborari."PSD a obtinut cea mai dura sanctiune. A avut dreptate sa se teama de votul romanilor dar nu l-a putut impiedica", a spus Iohannis.Iata primele rezultate oficiale partiale transmise de BEC luni ...citeste mai departe despre " Dancila a convocat de urgenta ministrii, dupa rezultatul de duminica " pe Ziare.com