"Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate stiu, domnul consilier Valcov a fost condamnat nu definitiv.Am spus inainte ca prezumtia de nevinovatie trebuie sa existe pana la o condamnare definitiva.Este o directiva europeana in acest sens, iar eu nu fac decat sa respect o directiva europeana pe care eu, in calitate de europarlamentar am votat-o in Parlamentul European.Daca va fi o decizie definitive, va asigur ca atitudinea me ava fi total schimbata", a mai spus Viorica Dancila.In cadrul aceleiasi discutii, presedintele Comisiei Europene i-a spus lui Dancila ca spera ca justitia din Romania sa nu fie supusa la incercari, in perioada urmatoare, pentru ca ar fi pacat ca tara noastra sa aiba de pierdut in plan international din cauza ambitiilor unor politicieni.Citeste si:Viorica Dancila, la Bruxelles: Sa fie ridicat MCV-ul. Nu e normal ca Romania sa preia presedintia UE cu o sanctiunePresedintele CE s-a intalnit cu Dancila: E al cincilea premier roman pe care il primesc. Sper ca va ramane mai mult in functieJuncker are incredere in justitia din Romania: Stiu ca Iohannis vegheaza, sistemul functioneaza si Dancila tine la statul de drept ...citeste mai departe despre " Dancila a explicat la Bruxelles de ce il are consilier pe Darius Valcov, condamnat la 8 ani cu executare " pe Ziare.com