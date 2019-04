Dancila a gasit vinovatul pentru avertismentele de la Bruxelles, desi nu a inteles "rostul declaratiilor": Voi purta o discutie!

Premierul a precizat ca afirmatia lui Timmermans a produs neclaritati si ca nu i-a inteles rostul."M-au surprins declaratiile lui Timmermans, avand in vedere ca exista o deschidere totala in privinta pasilor ce trebuie urmati. S-au facut grupuri de experti, am specificat ca va exista transparenta. De aceea, declaratia a produs neclaritati si nu i-am inteles rostul.Voi avea o discutie cu Frans Timmermans, stiu ca s-a intalnit azi cu comisarii europeni, sper ca de aceasta data comisarul roman a sustinut Romania", a spus Dancila, cu o sageata la Corina Cretu, care a criticat constant Guvernul PSD in ultima vreme si candideaza pentru Pro Romania, formatiunea lui Victor Ponta Si de declaratiile lui Antonio Tajani a fost surprinsa Viorica Dancila, precizand ca nimeni, nici chiar presedintele PE, nu poate cere oprirea unei anchete penale (cu referire la cazul Kovesi)."Am fost surprinsa si de declaratiile lui Antonio Tajani. Cred ca niciun factor, nici presedintele PE, nu poate cere oprirea unei anchete penale. Le spun clar ca premierul Romaniei nu a intervenit si nu va interveni in actul de justitie", a subliniat premierul.Intr-un final, Dancila a gasit vinovatul, in persoana lui Klaus Iohannis si declaratiile sale recente legate de OUG pe Justitie."Consider ca aceasta situatie neplacuta a fost creata de declaratiile repetate ale presedintelui Iohannis. Daca presedintele Romaniei nu a avut niciun aport la rezultatele obtinute in cadrul presedintiei rotative a Consiliului UE, iata ca a reusit sa aduca un deficit de imagine tarii noastre. Este pacat ca acest lucru se realizeaza tocmai in timpul detinerii Presedintiei rotative de catre Romania", a afirmat Dancila.Declaratiile premierului vin dupa ce prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a spus miercuri, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, CE va actiona imediat impotriva Romaniei."Nu am spus din intamplare ca e vorba de o chestiune de mare urgenta. Daca sunt bine informat, s-ar putea ca foarte foarte curand sa se ia decizia care ar duce la risc de impunitate si ar schimba sistemul judiciar, astfel inc ...citeste mai departe despre " Dancila a gasit vinovatul pentru avertismentele de la Bruxelles, desi nu a inteles "rostul declaratiilor": Voi purta o discutie! " pe Ziare.com