Dancila a spus Comisiei Europene ca modificarea Codurilor Penale s-a facut in mod transparent si ca nu afecteaza statul de drept

"Da, a fost ridicat acest subiect (modificarea Codurilor penale - n.red.) de catre domnul prim-vicepresedinte Timmermans. L-am asigurat ca statul de drept nu este in niciun caz afectat, ca modificarea s-a facut in urma consultarilor, ca nu s-a facut ca in 2016 intr-o singura zi, si ca au fost luate pareri din partea magistratilor, ca s-a facut in mod transparent in Parlament, ca CCR va fi cea care isi va spune ultimul cuvant. Am reierat ca aceste modificari au fost necesare, avand in vedere necesitatea transpunerii directivelor UE si a deciziilor CCR.Am vorbit despre abuzul in serviciu. Am reinterat ca numai 7 state au abuz in serviciu, majoritatea statelor nu stiu ce inseamna abuzul in serviciu. Avem toata deschiderea sa raspundem tuturor observatiilor Comisiei si a nelamuririlor care vor exista si daca CCR va constata ca anumite aspecte sunt necunstitutionale vom respecta acest lucru, astfel incat sa ne incadram in regulile privind constitututionalitate", a declarat premierului Viorica Dancila, intr-un interviu acordat postului Antena 3.Seful Executivului a adaugat ca presedintele CE i-ar fi spus ca va sprijini Romania in ridicarea Mecanismului de Verificare si Cooperare atunci cand tara noastra va prelua presedintia Consiliului UE, din ianuarie 2019."Le-am explicat faptul ca aceste legi ale justitiei, Codul Penal, Codul de procedura penala sunt de fapt legi interne care nu afecteaza statul de drept si ca nu as vrea ca MCV-ul sa aiba in vedere aceste aspecte. Ne-am exprimat dorinta ca MCV sa fie ridicat pentru Romania si ca vom depune toate eforturile in acest sens. Cred ca nici presedintele Romaniei, nici Guvernul Romaniei nu isi doresc ca Romania sa preia presedintia cu MCV-ul. Domnul presedinte Juncker a spus ca acorda sprijin Romaniei pentru ca atunci cand va prelua presedintia sa nu avem MCV", a completat Dancila.Chestionata daca a fost abordat si subiectul plangerii penale pentru inalta tradare facut de liderul PNL, Ludovic Orban, premierul Dancila a raspuns afirmativ."Da. Am atins acest subiect. Am reiterat faptul ca pentru mine si pentru multi romani este de neexplicat. Inalta tradare este asociata unui act diplomatic cu care avem p