Dancila a spus la Bruxelles ca protestatarii au fost trimisi din strainatate si ca erau drogati

Cea din urma a fost dezvaluita de europarlamentarul german Ska Keller, presedinte al grupului verzilor din Parlamentul European. In timpul intalnirii cu verzii europeni, Dancila le-a spus nu doar ca protestatarii au fost trimisi la Bucuresti din strainatate si ca erau drogati si ca Iohannis este cel care a demis-o pe Kovesi de la sefia DNA. Desi tehnic este corecta, pentru ca presedintele a semnat decretul de revocare, actul sau a fost fortat de decizia Curtii Constitutionale."Am avut o intalnire prietenoasa cu premierul. A explicat pozitia Guvernului in ce priveste reforma sistemului judiciar si protestele din 10 august. Pozitia Guvernului este ca totul se desfasoara bine si fara probleme. A spus ca se banuieste ca protestatarii au fost trimisi din afara si ca erau drogati. Potrivit premierului, doamna Kovesi a fost demisa de presedinte.Nu impartasim aceasta viziune. Ne-am exprimat ingrijorarile in ce priveste reforma sistemului judiciar, care ar putea incetini lupta anticoruptie, dar si in legatura cu violentele politiei impotriva protestatarilor pasnici. Din punctul nostru de vedere, evolutiile din Romania sunt periculoase deoarece ar putea face foarte dificila sanctionarea actelor de coruptie.Totusi, coruptia submineaza bazele unei societati si increderea in institutii. Acesta este motivul pentru care am adus aceasta problema in Parlamentul European. Cetatenii romani sunt cetateni europeni si merita aceleasi drepturi si o buna guvernare", a declarat Ska Keller pentru G4Media.Dancila a fugit cat a putut de subiectul referendumuluiKeller a precizat si ca si-a exprimat ingrijorarea cu privire la efectele referendumului pentru "familia traditionala", insa in acea intalnire Dancila nu a comentat deloc pe acest subiect."Am exprimat ingrijorari cu privire la referendumul pe tema familiei, deoarece are potential de a diviza societatea si de a introduce discriminare. Premierul nu a comentat pe tema referendumului. Premierul a insistat ca totul merge bine in Romania ...citeste mai departe despre " Dancila a spus la Bruxelles ca protestatarii au fost trimisi din strainatate si ca erau drogati " pe Ziare.com