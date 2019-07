Dancila a precizat ca a trimis Corpul de control la CNAS."Azi am trimis Corpul de control al primului-ministru la CNAS. Dupa cum stiti, am cerut demisia domnului Vulcanescu. Maine, daca dansul nu-si va prezenta demisia, il demit si am cerut o propunere ministrului Sanatatii, pentru ca am vazut ca in spatiul public a aparut ideea ca nu stiu cine face propunerea. Nominalizarea pentru presedintele CNAS o face ministrul Sanatatii. Casa Asigurarilor de Sanatate se afla in subordinea primului-ministru. Deci maine voi cere o noua nominalizare si daca presedintele Casei Asigurarilor de Sanatate nu-si da demisia, maine il voi demite", a afirmat Dancila, la Antena 3.Premierul Viorica Dancila a declarat joi la Drobeta-Turnu Severin ca i-a cerut ministrului Sanatatii sa-i demita pe directorul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru defectiunea din sistemul informatic al Casei si pe purtatorul de cuvant al institutiei, pentru declaratiile facute.Dancila cere demiterea sefului CNAS si a purtatorului de cuvantPresedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a declarat in aceeasi zi, pentru Agerpres, ca nu a luat in calcul demisia la acest moment. "Nu am luat in calcul o demisie la acest moment. Nu consider ca ma fac vinovat de nefunctionalitatea platformei informatice si sunt anumite lucruri care trebuie privite in ansamblu, de-a lungul timpului, de ce s-a ajuns la o astfel de situatie", a spus Vulcanescu.Seful Casei de Sanatate nu-si da demisia, asa cum a cerut Dancila. Spune ca nu e vina lui ca sistemul nu mergePurtatorul de cuvant la CNAS, Daniel Osmanovici, declarase miercuri, intr-un interviu la un post de radio pe tema defectiunii sistemului informatic de la CNAS, ca "oamenii mor oricum, si cu, si fara sistem".Purtatorul de cuvant al CNAS a demisionat, dupa declaratia cinica: "oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem" ...citeste mai departe despre " Dancila il va demite marti pe seful CNAS, daca nu-si da intre timp demisia " pe Ziare.com