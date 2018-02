"Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul Comitet Executiv sa se prelungeasca termenul de depunere a Declaratiei 600 si, de asemenea, sa ramana un singur formular.In consecinta, am luat decizia, in prima sedinta de Guvern, sa prelungim termenul de depunere pana pe 15 aprilie, pentru a da posibilitatea Ministerului Finantelor Publice ca, pana pe data de 1 martie - deci inainte de termenul de 15 aprilie, cand trebuia depusa aceasta declaratie, dar si inainte de 25 martie, cand trebuia facuta prima plata - (...) sa propuna un model care sa prevada o singura declaratie si o singura plata anuala pe toti cei care au activitati independente. Deci pana la 1 martie avem o solutie", a declarat Dancila, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Intrebata daca vor fi amendati cei care nu vor plati pana la 25 martie, sefa Guvernului a raspuns: "Nu se pune aceasta problema. Noi cautam solutiile pe care le asteapta multi din partea noastra si pe care domnul presedinte Dragnea le-a propus in cadrul Comitetului Executiv National".Pe 31 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta, care prevede ca Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie.Potrivit Executivului, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate) a fost, astfel, prelungit de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018. ...citeste mai departe despre " Dancila anunta ca problemele cu Declaratia 600 vor fi rezolvate pana la 1 martie, pentru ca Dragnea ar fi gasit deja solutiile " pe Ziare.com