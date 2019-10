"Au fost si colegi din PSD care au tradat. Nu este o problema, plecam cu datoria implinita. Am reusit sa indeplinim foarte multe obiective din programul de guvernare, pe care oamenii le-au vazut si simtit. (...)Fac apel la presedintele Romaniei sa nominalizeze cat mai curand un premier, ca sa isi asume guvernarea. Imi doresc ca presedintele sa numeasca (sic!) cat mai repede, daca ar putea si azi, un nou premier (...) Plecam in urma unei motiuni, ne dorim sa lasam un nou guvern cu un nou program", a mai spus Viorica Dancila.Intrebata de jurnalisti, Viorica Dancila a precizat ca ramane candidatul PSD la alegerile prezidentiale din noiembrie."Vom intra in turul al doilea, mergem cu candidatura la prezidentiale inainte. Sambata vom avea lansarea candidatilor", a mai adaugat ea.Intrebata daca se teme ca va pierde sefia PSD, Viorica Dancila a raspuns: "Nu ma tem absolut de nimic, ma tem doar ca putem pierde increderea romanilor"."Eu cred ca, in aceasta perioada, dimpotriva, mult mai multi vor fi alaturi de noi (...) Am fost aleasa prin congres, raman la conducerea PSD. Nu am cum sa fac un pas in spate (...) Nu imi reprosez nimic, nu am ce sa imi reprosez. Dupa europarlamentare am tinut o echipa completa, partidul unit", a mai sustinut Viorica Dancila, desi mai multi social-democrati au trecut la alte partide, in special la ProRomania, partidul condus de Victor Ponta Guvernul Dancila a picat dupa ce motiunea de cenzura depusa de Opozitie a fost votata joi in Parlament, fiind votata de 238 de parlamentari.Citeste si:Ciolos ii cere lui Iohannis un calendar pentru anticipateLudovic Orban, dupa ce motiunea a trecut: Nu ne bucuram astazi, guvernarea Romaniei este un lucru mult prea gravBarna: Nu am votat impotriva lui Dancila, ca sa vina Ponta la putere! ...citeste mai departe despre " Dancila: Au fost si colegi care au tradat. Imi doresc ca presedintele sa numeasca un premier cat mai repede, daca ar putea si azi " pe Ziare.com