Dancila cere raport de la Externe si Interne despre alegeri: Cei responsabili trebuie sa plateasca!

"Am cerut Ministerului de Externe, de Interne, tuturor institutiilor implicate un raport complet cu privire la desfasurarea alegerilor, a dificultatilor intampinate de romanii care au mers la vot. Sunt un om echilibrat care nu vrea sa ia decizii pripite.Pe baza acestui raport, voi lua masuri. Daca au fost greseli, cei care sunt responsabili trebuie sa plateasca.Nu putem aplica sanctiuni fara o analiza. Trebuie sa cantarim ceea ce s-a intamplat, pentru ca ceea ce nu a fost bine sa nu se mai repete la urmatoarele scrutine electorale. Daca e nevoie de modificari legislative avem toata deschiderea sa o facem", a spus Dancila la inceputul sedintei de guvern de joi, prima dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Totodata, premierul a vorbit si despre intalnirea pe care a avut-o joi dimineata cu presedintele Klaus Iohannis."Am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis legat de nominalizarile ministrilor si de punerea in aplicare a referendumului. Referitor la cele 3 portofolii, am discutat despre fiecare situatie in parte si despre postul de vicepremier si in scurt timp speram sa avem un raspuns", a precizat Dancila.Iohannis a cerut demiterea imediata a lui Carmen Dan si Teodor Melescanu Presedintele Iohannis a cerut miercuri demiterea de urgenta a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, si a celui de Interne, Carmen Dan, pentru proasta organizare a alegerilor de duminica."Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care au organizat prost alegerile trebuie sa plateasca cu functia. Atentie, vorbesc de urmarea politica. Ca ulterior se gasesc si alte probleme, discutam apoi.Asadar, pentru ca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare solicit demiterea imediata a ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne. Imediat insemnand imediat!", a spus Iohannis.Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns miercuri seara lui Iohannis, afirmand ca cererea demisiei este cel putin nejustificata."Nu e o surpriza ca dl presedinte imi cere demisia. E deja de notorietate aceasta idee fixa a dansului. Nu ma intimideaza astfel de cereri urgente, nici chiar in situatia in care acest