Dancila confirma ca Guvernul a adoptat un memorandum secret privind mutarea ambasadei din Israel

"A fost adoptat un memorandum in sedinta de Guvern", a spus premierul.Intrebata daca era nevoie de consultarea presedintelui in acest sens, Dancila a spus ca acum, dupa adoptare, se vor purta discutii cu toate institutiile, inclusiv cu Klaus Iohannis.Premierul nu a vrut sa spuna ce contine memorandumul."Eu cred ca Ministerul Afacerilor Externe si-a asumat acest lucru si ca discutiile le vom purta pe urma. Nu pot sa va spun ce contine acest memorandum. Am confirmat ca exista si ca vom purta discutii cu toate institutiile, inclusiv cu domnul presedinte", a spus ea.Jurnalistii au insistat si au intrebat-o pe Dancila de ce memorandumul mai este clasificat si acum, dupa adoptare."Vom purta discutii cu toate institutiile. Atunci vom face publice. S-a stiut despre acest document. A aparut inca inainte de a fi votat in sedinta de Guvern", a sustinut sefa Guvernului.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Memorandumul privind demararea procedurilor de mutare a ambasadei in Ierusalim a fost adoptat in ultima sedinta de guvern (cea de miercuri), de la care ministrul de Externe, Teodor Melescanu , a lipsit, dar a fost trecut in randul documentelor confidentiale, asa ca nu este public si nu putem sti exact ce contine.Vineri dimineata, Administratia Prezidentiala a transmis ca Iohannis nu a fost consultat sau anuntat despre acest memorandum si nici nu a reusit sa afle detalii despre el, deoarece Dancila nu i-a raspuns la telefon.