Dancila confirma: Guvernul adopta miercuri OUG care schimba pragul la referendum

Prim-ministrul a spus ca in cursul zilei de marti va purta discutii despre aceasta OUG, iar abia apoi va fi stabilita forma finala in care va fi adoptata.Intrebata de jurnalisti daca ordonanta va trece in forma propusa de AEP, Dancila a raspuns: "Pentru Guvernul Romaniei e important sa ne ocupam de buna organizare a alegerilor europarlamentare si a referendumului. Vom discuta aceasta ordonanta de urgenta. O sa vad ce acte am pe agenda de maine (miercuri - n.red.) si vom vedea care e forma finala. Vom avea discutii. Voi discuta cu secretarul general al Guvernului si cu cei care au avizat actul normativ".Referitor la faptul ca proiectul de OUG ii interzice presedintelui sa participe la campania pentru consultarea populara pe care a initiat-o, Dancila a afirmat ca inca nu a citit textul actului normativ."Trebuie sa vad textul, pentru ca nu am vazut textul ordonantei de urgenta. Acum iau fiecare act normativ cu secretarul general al Guvernului si vedem care e forma finala. Nu am facut eu afirmatia. Sa vad textul mai intai", a fost raspunsul prim-ministrului.Intrebata daca totusi proiectul de OUG nu ar trebui lansat in dezbatere publica, in contextul in care este unul nou, Dancila a spus ca acesta trebuie adoptat miercuri."Actul normativ trebuie adoptat maine (miercuri -n .red.) in sedinta de guvern pentru ca e ultima. Pana pe 10 (mai - n.red.) trebuie adoptat", a adaugat premierul.Amintim ca Autoritatea Electorala Permanenta a publicat un proiect de ordonanta de urgenta pentru organizarea referendumului pe Justitie, care, printre altele, prevede ca autoritatile publice nu se pot pronunta, in timpul campaniei electorale, pro sau contra referendumului.Asta il include si pe presedintele Klaus Iohannis, cel care a initiat consultarea populara.Art. 30, alin. 6 din OUG prevede: "Autoritatile publice au obligatia de fi neutre si impartiale in raport cu obiectul referendumului, fiindu-le interzis in campania pentru referendum sa se pronunte in favoarea sau defavoarea problemei supuse referendumului".O alta modificare controversata este cea prin care pragul de validare sa fie raportat la numarul alegatorilor din Registrul Electoral, nu la cel din listele electoral