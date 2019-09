Dancila convoaca luni sedinta de Guvern, desi pana acum sustinea ca nu poate din lipsa de ministri

Sedinta va avea loc la ora 16:00, potrivit unui comunicat oficial remis Ziare.com, cu doar doua ore inainte ca liderii social-democrati sa se reuneasca intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv. Este prima sedinta dupa ce ministrii ALDE, mai putin Ramona Manescu, au plecat din Executiv. In saptamana 2-8 septembrie nu a fost convocata sedinta, Dancila sustinand ca cei de la ALDE nu si-au delegat atributiile si daca Iohannis nu isi da acordul pentru interimari Guvernul nu poate functiona.Pe ordinea de zi anuntata de Guvern pentru luni sunt cateva proiecte de hotarare. Astfel, va fi stabilit cuantumul minim pentru bursele acordate elevilor in anul scolar ce tocmai incepe si vor fi aprobati indicatorii tehnico-economici pentru Spitalul de Urgenta Cluj.Totodata va fi aprobat bugetul pe 2019 pentru Avioane Craiova si Romaero, societati aflate in subordinea Ministerului Economiei. Ultima proiect de hotarare de pe ordinea de zi vizeaza reglementarea organiarii si functionarii Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.Dancila va aproba si un memoranum propus de ministrul de Finante Eugen Teodorovici privind Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2019-2021, document ce poate fi consultat AICI.Amintim ca joi Viorica Dancila a anuntat ca a trimis spre Curtea Constitutionala a Romaniei sesizarea in care reclama un conflict juridic cu presedintele Klaus Iohannis, dupa ce seful statului nu a motivat inca de ce i-a respins pe cei cu care premierul voia sa remanieze guvernul si a intarziat sa isi anunte decizia in ce priveste propunerile de interimari la ministerele lasate libere de plecarea ALDE de la guvernare.Dancila l-a acuzat pe Iohannis ca isi face campanie electorala in timp ce incalca Constitutia si blocheaza activitatea Guvernului.In schimb, Iohannis i-a spus ca singurii vinovati pentru situatie sunt cei de la PSD, care duc "o lupta meschina" pentru putere, i-a transmis sa se duca urgent in Parlament sa vada daca mai are legitimitate sa ocupe Palatul Victoria, avertizand ca, daca aceasta criza va fi prelungita, se poate ajunge la intarzieri in plata pensiilor si salariil ...citeste mai departe despre " Dancila convoaca luni sedinta de Guvern, desi pana acum sustinea ca nu poate din lipsa de ministri " pe Ziare.com