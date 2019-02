Dancila, despre OUG privind completurile: Eu sper ca in cel mai scurt timp sa venim cu aceasta ordonanta

"Am discutat cu domnul ministru (al Justitiei - n.r.), am discutat si vineri, in legatura cu ce putem face cu recursul compensatoriu, am discutat cu ordonanta cu completurile de 5, urmeaza sa am o noua discutie saptamana aceasta sa vedem cum. Domnul ministru are un proiect, dar trebuie sa discutam mai aprofundat. Si cel cu completurile de 5 judecatori. Am mai subliniat acest aspect.Asa cum a zis presedintele Juncker, in fiecare stat trebuie sa respectam statul de drept, drepturile cetatenilor si lupta anticoruptie. Eu cred ca aceasta ordonanta se incadreaza in primul aspect, si anume dreptul cetatenilor si cred ca cei care au avut un proces, in care completul nu a fost constituit legal, au dreptul la un proces corect. Si pentru cei care au fost condamnati si pentru cei care au fost achitati. Deci nu este un proiect care sa fie dedicat cuiva. Eu sper ca in cel mai scurt timp sa venim cu aceasta ordonanta", a afirmat Viorica Dancila, duminica la Parlament.La inceputul saptamanii trecute, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca inca nu i-a propus premierului Viorica Dancila un proiect de ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a celor condamnati de completuri nelegal constituite, dar ca o va face, probabil "in termen scurt".Pe 20 ianuarie, ministrul Justitiei a anuntat ca ministerul a pregatit o ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite.Tudorel Toader a explicat ca, in cazul in care va fi emisa OUG pentru rejudecarea proceselor, vor fi revizuite toate solutiile completelor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, chiar si cele in care au fost pronuntate solutii de achitare. Contestatia in anulare in privinta achitarilor poate fi facuta de procuror.Premierul Viorica Dancila a declarat ulterior ca faptul ca Guvernul vrea sa emita OUG pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite nu impiedica deloc lupta impotriva coruptiei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a aratat ca in cazul completurilor de trei magistrati de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, "prin analogie, lucrurile sunt identice" cu cele de cinci judecatori, dar nu exista o deci ...citeste mai departe despre " Dancila, despre OUG privind completurile: Eu sper ca in cel mai scurt timp sa venim cu aceasta ordonanta " pe Ziare.com