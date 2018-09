Dancila: Discutia despre incalcarea statului de drept in Romania este o tema falsa

"Dincolo de disputele politice, Romania este unul dintre cele mai pro-europene state si mereu si-a respectat promisiunile", a sustinut premierul joi, la inceputul sedintei de guvern, cand a relalat ce a discutat cu oficialii europeni in cele doua zile cat s-a aflat la Bruxelles, pentru intalniri in PE.Prim-ministrul a comentat si pe tema violentelor din 10 august si a rezolutiei PE privind statul de drept din Romania."Am subliniat ca toate masurile luate de Guvern au urmarit relansarea economica a Romaniei, realizarea justitiei sociale, apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti.Discutia despre incalcarea statului de drept in Romania este o tema falsa, eminamente politica, si am adus argumente in acest sens. (...) Referitor la mitingul din 10 august, am aratat ca este in curs o ancheta si ca in fata legii toti suntem egali. Daca au existat depasiri, cei vinovati vor raspunde, dar numai o ancheta corecta va stabili acest lucru.Am incredere ca ratiunea va invinge toate aceste manipulari si zvonuri, menite sa induca o perceptie gresita", este mesajul lui Dancila transmis la Bruxelles.Amintim ca, marti si miercuri, premierul Dancila s-a aflat la Bruxelles, intr-un soi de turneu de lobby, ocazie cu care a avut numeroase intalniri cu toate grupurile parlamentare din PE.Liderul PSD, Liviu Dragnea, se declara multumit de prestatia premierului Viorica Dancila la Bruxelles, afirmand ca a avut discutii foarte serioase cu toti cei cu care s-a intalnit.Iata gafele facute si concluziile intalnirilor:Cum a fugit Dancila de un jurnalist Euronews pe holurile Parlamentului European (Video)(Audio) Dancila, o noua gafa la Bruxelles: Femeia jandarm a fost batuta cu bestialitate de protestantiViorica Dancila se lauda la Bruxelles: Am prezentat situatia reala din Romania, unde Guvernul e atasat de valorile europeneLiderul popularilor europeni din PE spune ce a trecut Dancila sub tacere. Ce risca Romania din cauza Guvernului (Video)Dragnea e multumit de prestatia Vioricai Dancila la Bruxelles: Au inteles toti ca in Romania adevarul e altulParlamentul European va dezbate in plen, pe 3 octombrie, o rezolutie privind respectarea statului de drept in Romania, sedinta la care a fost invitata sa mearga si Viorica Dancila.Conferinta presedintilor din Parlamentul European a amanat, joi, votul pe rezolutia care priveste situatia din Romania pan ...citeste mai departe despre " Dancila: Discutia despre incalcarea statului de drept in Romania este o tema falsa " pe Ziare.com