Dancila, dupa ce s-a vazut cu Juncker si Timmermans: Nu vor mai fi OUG pe Justitie. Se vor relua discutiile punctual pe MCV

De asemenea, ea a promis ca Guvernul nu va mai adopta ordonante de urgenta in domeniul Justitiei."Am avut discutii atat cu presedintele Comisiei Europene, cat si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, am discutat despre situatia de acum, atat la guvernare, cat si in calitatea de presedinte interimar al PSD. Am reiterat ce am spus de la preluarea Presedintiei interimare (a Consiliului UE - n.r.), si anume ca nu vor fi ordonante de urgenta pe Justitie, ca aceasta discutie pe Justitie pentru noi nu mai exista, ca tinem ca efectiv Justitia sa fie independenta, vrem statul de drept si in acelasi timp respectate drepturile si libertatile cetatenilor.Am spus ca vrem sa conlucram cu Comisia Europeana, ca vrem sa avem discutii despre viitorul comisar european si mai ales despre portofoliul pe care il vom avea in viitoarea Comisie Europeana. Am gasit multa deschidere, am discutat si despre Mecanismul de Cooperare si Verificare, unde vrem sa reluam discutiile punctual, pentru ca asa cum stim, sunt puncte in MCV care trebuie discutate, pe care vedem cum le putem implementa, dar sunt si puncte pe care nu le putem implementa pentru ca ele sunt in contradictie cu Constitutia Romaniei. Vom avea o discutie tehnica, o discutie aplicata, astfel incat sa mergem cu pasi rapizi spre ridicarea acestui mecanism pentru Romania", a declarat premierul la Antena 3.Ea a adaugat ca a reiterat "aparteneta noastra europeana si faptul ca suntem profund atasati valorilor europene" si ca locul Romaniei este in marea familie europeana.Dancila a mentionat ca Frans Timmermans nu a mai vorbit despre activarea Articolului 7 din Tratatul UE."Nu a fost adus acest subiect in discutie. Dimpotriva, s-a vorbit despre unitatea in cadrul constructiei europene, s-a discutat punctual despre aspecte privind viitoarea Comisie Europeana, nu a mai venit din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nicio amenintare la adresa Romaniei.Lucrurile s-au schimbat, trebuie sa intram pe un fagas normal, iar normalitate inseamna discutii, dialog deschis, dialog constructiv, in a apara si pozitia Romaniei, dar, in acelasi timp, de a nu veni in contradictie cu principiile europene.