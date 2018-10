Dancila, dupa dezbaterea din PE: Am reusit sa imi apar tara. Nu o sa acceptam niciodata un 'to do list'!

"Am un sentiment de multumire pentru ca am reusit sa imi apar tara, sa vorbesc despre adevar, despre ce se intampla, nu despre stirile false aduse in Parlamentul European. Am si un sentiment de mahnire, am vazut o lupta roman contra roman, anumite informatii au fost preluate fara a fi verificate", a spus Dancila, printre altele, in ciuda faptului ca majoritatea europarlamentarilor care au criticat-o nu erau romani."Sa ia de bun ce am spus eu"Premierul Romaniei si-a exprimat speranta ca nu va fi votata, totusi, o rezolutie a PE cu privire la Romania."Eu sper sa nu se ajunga la o rezolutie (...) Ar trebui sa ia de bun ce le-am spus in discursul meu. Daca pana acum puteau sa spuna ca nu au stiut, acum nu mai au dreptul sa spuna acest lucru", le-a transmis ea europarlamentarilor care vor fi chemati sa se pronunte prin vot cu privire la situatia Romaniei.In plus, Viorica Dancila a explicat ca multi incearca sa vada aceasta rezolutie "ca pe o sanctiune", similara cu activarea articolului 7 din Tratatul de aderare."As vrea sa ii asigur pe romani ca nu trebuie sa faca niciun paralelism intre cele doua, este o rezolutie din motive politice. Noi luam in calcul toate rezultatele, dar sa nu facem acest paralelism intre aceasta rezolutie si art. 7", a subliniat ea, exprimandu-si in repetate randuri "toata deschiderea" pentru un dialog cu reprezentantii Comisiei Europene si ai Parlamentului European."Nu o sa acceptam niciodata, niciodata un 'to do' list"Intrebata daca partenerii de dialog cu care s-a intalnit la Strasbourg i-au prezentat o lista cu obiective pe care le are de indeplinit guvernul de la Bucuresti, asa cum s-a intamplat in 2012, cand fostul premier Victor Ponta (PSD) a primit celebrul "to do list" cu 11 puncte de la Comisia Europeana, Viorica Dancila a dezmintit categoric."Nu o sa acceptam niciodata, niciodata un 'to do list' (...) Nu un to do list! Noi am cerut punctual precizari, dar nu am primit pana acum", a afirmat ea, aratandu-se nemultumita ca toate criticile cu privire la modificarea legilor justitiei si a codurilor penale au fost destul de vagi, ...citeste mai departe despre " Dancila, dupa dezbaterea din PE: Am reusit sa imi apar tara. Nu o sa acceptam niciodata un 'to do list'! " pe Ziare.com