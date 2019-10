"Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate in intreaga tara", a afirmat duminica prim-ministrul, la Husi.Viorica Dancila s-a declarat convinsa ca motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota joi in Parlament, nu va trece, sustinand ca se bazeaza pe responsabilitate parlamentarilor atat de la PSD, cat si de la alte partide politice, care isi dau seama ca este nevoie de stabilitate in tara.Reamintim ca presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca Viorica Dancila face "eforturi jenante" pentru a ascunde rezultatele dezastruoase la ale guvernarii si a avertizat Executivul ca trebuie sa vina cu o rectificare bugetara de 8 miliarde de lei pentru acest an.Pe de alta parte, premierul Dancila a condamnat atitudinea presedintelui Klaus Iohannis, care a spus in repetate randuri ca Guvernul trebuie sa plece."Ceea ce este foarte periculos este faptul ca presedintele Romaniei, care trebuie sa fie presedintele tuturor, este cel care cere ca acest Guvern sa cada, este tocmai ceea ce nu trebuie sa faca un presedinte. Cred ca trebuie sa iesim din aceasta logica a campaniei electorale si sa ne indeplinim fiecare obligatiile constitutionale", a adaugat Dancila.Sefa Executivului a participat, duminica, la Sarbatoarea Toamnei din comuna Zorleni, dupa care a mers in municipiul Husi, unde se desfasoara Toamna culturala huseana. Ea a fost insotita de vicepremierul Mihai Fifor, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Citeste si:Iordache: Opozitia la motiune nu va avea mai mult de 220 de voturi. PSD are in continuare majoritateAlianta USR-PLUS si-a stabilit strategia la motiunea de cenzura si pasii pentru alegerile localeLudovic Orban, ultimele calcule inainte de motiunea de cenzura ...citeste mai departe despre " Dancila e atat de sigura ca nu trece motiunea de cenzura incat anunta ca vineri va fi aprobata rectificarea bugetara " pe Ziare.com