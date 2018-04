Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a fost chemata impreuna cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si scandalurile momentului sunt legate de pacalelile cu cresterile de salarii "uriase", amputate in realitate de masurile Guvernului, dar si cu scaderea contributiilor la Pilonul II de pensii, desi in special Olguta Vasilescu a declarat de nenumarate ori ca nu se va intampla asta.Asadar, intalnirea de la Cotroceni va avea loc la ora 12:00, dupa cum a fost anuntat luni Administratia Prezidentiala, si a confirmat apoi programul Vioricai Dancila.Unde sunt banii romanilor?Apoi, la ora 16:00, Dancila se va duce si in plenul Camerei Deputatilor, unde a fost chemata de PNL. Liberalii ii cer premierului sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, "ce se intampla cu tara" si "incotro se indreapta"."Am hotarat ca Partidul National Liberal sa convoace pe premierul Viorica Vasilica Dancila in cadrul procedurii 'Ora Guvernului', la Camera Deputatilor, prin intermediul grupului PNL. Principalele teme pentru care convocam premierul Dancila sa dea seama tin de derapajele din economie, de scaderea puterii de cumparare a romanilor din cauza guvernarii PSD - ALDE, blocajul in ceea ce priveste marile proiecte de investitii in infrastructura de transport, sanatate si situatia dezastruoasa in materie de absorbtia fondurilor europene", declara liderul PNL, Ludovic Orban.La randul sau, deputatul PNL Raluca Turcan afirma ca Romania este pe cel mai jos loc la capitolul investitii publice, in timp actualul Guvern spune ca avem crestere economica. ...citeste mai departe despre " Dancila e chemata azi sa dea explicatii si la Cotroceni, si in Parlament: Unde sunt banii romanilor? " pe Ziare.com