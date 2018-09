"Am luat decizia de a reveni cu solicitarea de a fi prezenta la Ora Guvernului Vasilica Viorica Dancila, premierul Romaniei, pentru a da seama de deteriorarea grava a situatiei economice si sociale care este produsa de Guvernul pe care il produce", a afirmat presedintele PNL, Ludovic Orban, in Parlament.Pe 29 august, PNL anunta ca a depus o solicitare pentru audierea premierului Viorica Dancila, in Parlament, la "Ora Guvernului", insa cererea a fost respinsa in sedinta din 3 septembrie a Biroului Permanent."Biroul Permanent, prin vocea domnului Liviu Dragnea, a respins solicitarea PNL ca, la inceputul acestei sesiuni parlamentare, premierul Viorica Dancila sa vina la Ora Guvernului, in Parlament, pentru a raspunde cu privire la reprimarea protestului pasnic anti-guvernamental din 10 august.Fara niciun argument. Votul a fost cel al majoritatii parlamentare. UDMR din nefericire a votat cu PSD. Noi doream sa aflam adevarul din gura primului-ministru", acuza atunci liderul de grup al deputatilor PNL,Raluca Turcan. ...citeste mai departe despre " Dancila este chemata iar in Parlament sa dea explicatii despre situatia economica si sociala " pe Ziare.com