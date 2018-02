Dancila explica de ce s-a dus la Bruxelles: Menirea mea este sa gasesc solutii. Am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii

"Noua ani in care am fost deputat european si acum intoarcerea la Bruxelles in calitate de prim-ministru, intalnirea unor persoane pe care le cunosc, intalnirea cu presedintele PE, Antonio Tajani, au fost pentru mine emotionante si in acelasi timp au constituit o provocare in asteptarile pe care le am in viitoarea cooperare cu Parlamentul European, cu Comisia Europeana sau Consiliul European.Cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii, asa cum am promis inca din prima zi cand am fost investita in functia de premier.Cred ca deschiderea, abordarea constructiva, transparenta cu liderii europeni, cu institutiile europene pot aduce plusvaloare mai ales prin faptul ca noi vom detine presedintia Consiliului UE incepand cu 1 ianuarie 2019", a afirmat Viorica Dancila, intr-un interviu la Romania Tv.Ea a mentionat faptul ca pentru a avea o presedintie a Consiliului UE de succes este nevoie de o foarte buna cooperare cu liderii europeni, cu institutiile europene."Am abordat in cadrul celor trei intalniri pe care le-am avut in acest moment presedintia Romaniei, faptul ca suntem in perioada de pregatire, ca avem nevoie de o cooperare foarte buna, mai ales ca in timpul presedintiei Romaniei vom avea Brexitul, cadrul financiar multianual si am sustinut cu tarie faptul ca trebuie sa avem pe cadrul financiar multianual un acord politic incheiat in timpul presedintiei", a spus Dancila.Premierul a subliniat ca la intalnirea cu comisarul european Corina Cretu a discutat punctual despre fiecare proiect privind absorbtia fondurilor europene, mentionand ca sunt puncte in care lucrurile nu stau prea bine."Am avut o discutie aplicata cu Corina Cretu. Am vazut punctul de unde plecam, sunt si puncte bune si rele, dar trebuie sa stim de unde plecam ca sa stim unde acceleram lucrurile. Am vorbit la modul general si punctual pe fiecare proiect in parte si asa cum am mai spus, la unele lucruri nu stam prea bine si aici as face referire la cele trei spitale, la M6, la Podul de la Braila. Cred ca menirea mea nu este sa ma vait si sa spun ca sunt lucruri grele de la care trebuie sa pornesc, menirea mea este sa gasesc solutii", a adaugat Viorica Dancila.Ea a anuntat constituirea unui grup organizat de lucru p ...citeste mai departe despre " Dancila explica de ce s-a dus la Bruxelles: Menirea mea este sa gasesc solutii. Am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii " pe Ziare.com