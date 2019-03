Cu toate ca ministrul de Finante a anuntat ca modificarile la controversata OUG 114 vor fi adoptate in sedinta de maine prin ordonanta de urgenta, ea nu este inclusa pe agenda.Totodata, potrivit unor informatii aparute in presa, Guvernul ar urma sa adopte vineri si OUG pe Codurile Penale si pentru repunerea in termenul contestatiei in anulare a condamnarilor dictate de completurile de 5 judecatori din 2014 incoace.Faptul ca OUG nu au fost incluse pe agenda transmisa presei nu inseamna ca niciuna dintre aceste ordonante de urgenta nu se vor afla pe masa Executivului. De cele mai multe ori, Guvernul Dancila a adoptat OUG care nu erau anuntate, fiind introduse pe ordinea de zi suplimentara.De altfel, Alianta USR-PLUS este convinsa ca Guvernul va adopta vineri cele doua OUG pe justitie si a trimis premierului Viorica Dancila o scrisoare in care ii cere sa renunte la acest demers."Avem din nou agresiunea cu ordonantele. Aceasta amenintare care a tinut Romania de la Ordonanta 13 pana astazi in strada aproape permanent vedem ca revine din nou, vedem ca Tudorel Toader si doamna Dancila vorbesc din nou despre ordonantele pe Codurile penale si pozitia noastra este foarte clara: aceste ordonante nu trebuie date.Am transmis chiar in acest moment doamnei Dancila o scrisoare in care ii solicitam acest lucru argumentand. Transmitem de asemenea catre partenerii europeni un document similar in care ii informam si le cerem sprijinul pentru o pozitie ferma impotriva pozitiei Guvernului de a da ordonante pe Coduri", a afirmat Barna la o conferinta de presa.Totodata, Alianta USR-PLUS ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa participe la sedinta de guvern de vineri.I.O. ...citeste mai departe despre " Dancila face sedinta de guvern la 8 dimineata. Modificarile la Ordonanta Teodorovici nu sunt pe agenda " pe Ziare.com