Dancila i-a promis lui Timmermans ca-i raspunde saptamana asta la scrisoarea care vizeaza OUG pentru condamnatii ICCJ

Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a relatat pentru Ziare.com principalele puncte abordate de Timmermans in discutia cu sefa Executivului de la Bucuresti:" 1) Prim-vicepresedintele (Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.red.) si premierul Dancila au avut o discutie sincera si constructiva. Prim-vicepresedintele a reiterat ingrijorarile si recomandarile Comisiei in ce priveste Romania;2) Atat premierul (Dancila - n.red.), cat si prim-vicepresedintele au fost de acord sa reporneasca un dialog operational referitor la implementarea recomandarilor MCV;3) Comisia (Europeana - n.red.) asteapta cu nerabdare raspunsul la scrisoarea trimisa de prim-vicepresedinte pe 24 ianuarie 2019. Premierul a promis ca raspunsul va fi trimis pana la sfarsitul acestei saptamani."Asadar, Viorica Dancila s-a angajat ca ii va raspunde lui Timmermans la scrisoarea pe Justitie in aceasta saptamana.Ce contine scrisoarea lui TimmermansPrim-vicepresedintele Comisiei Europene face referire la o scrisoare trimisa pe 24 ianuarie premierului Viorica Dancila. Tema nu a fost atunci insa Unirea Principatelor, ci ceva mai actuala si urgenta: ordonanta anuntata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in baza careia cei care au fost condamnati definitiv din 2014 si pana acum de catre completuri de judecata ale ICCJ declarate nelegal constituite sa poata face contestatie in anulare."Comisia urmareste indeaproape discutiile din Romania privind posibila ordonanta de urgenta pe masuri extraordinare de apel, ca urmare a doua decizii ale Curtii Constitutionale. Comisia deja a luat act de prima decizie privind completurile de 5 judecatori in raportul MCV.Prim-vicepresedintele Timmermans a transmis ingrijorarile Comisiei si a cerut lamuriri in cadrul unei scrisori adresate premierului roman pe 24 ianuarie.Amintim si ca presedintele Juncker s-a exprimat extrem de clar in ce priveste posibilitatea adoptarii unei amnistii in timpul vizitei sale recente la Bucuresti. Asa cum Comisia a spus in repetate randuri, este esential ca Romania sa revina pe drumul combaterii coruptiei pentru a asigura independenta judiciara si a evita si alti pasi inapoi", arata un purtator de cuvant al Co ...citeste mai departe despre " Dancila i-a promis lui Timmermans ca-i raspunde saptamana asta la scrisoarea care vizeaza OUG pentru condamnatii ICCJ " pe Ziare.com