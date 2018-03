Dancila i-a scris lui Juncker pentru a-i cere socoteala despre "lista lui Gadea". Vrea si ridicarea MCV

"In calitate de prim-ministru al Guvernului Romaniei, am responsabilitatea sa apelez la toate parghiile legale si morale pentru protejarea si promovarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, independenta justitiei si in care sunt garantate drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului.Domnia legii si apararea statului de drept sunt pilonii fundamentali ai consolidarii oricarei societati democratice, asa cum este cea a tarii mele. Este convingerea mea, a Guvernului Romaniei si a tuturor celor care impartasesc valorile democratice. Din aceste considerente si avand in vedere convingerile noastre comune, ma adresez dumneavoastra, domnule presedinte, in legatura cu un subiect care preocupa si ingrijoreaza opinia publica din Romania.Ma refer la o scrisoare atribuita Comisiei Europene, datata 10 octombrie 2012, transmisa ministrului Justitiei de la acel moment, doamna Mona Pivniceru, care contine 21 de cerinte adresate de institutia europeana Guvernului Romaniei referitoare la Mecanismul de Cooperare si Verificare. Intre aceste cerinte se regasesc si solicitari concrete, directe, privind anumite cauze penale si anumite persoane cercetate penal pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie si de abuz in serviciu, respectiv George Becali, Adrian Nastase , Serban Alexandru Bradisteanu, George Copos , Tudor Alexandru Chiuariu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Catalin Voicu, Dan Voiculescu ", scrie Dancila.Ea ii adreseaza presedintelui CE "rugamintea de a clarifica aspectele de fapt si de drept cu privire la documentul in cauza"."Este esential pentru colaborarea noastra institutionala si pentru consolidarea functionarii justitiei in Romania sa lamurim daca documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat institutional, si daca este singurul document de acest fel, de natura sa aduca ingerinte in functionarea justitiei si separatia puterilor in stat", argumenteaza premierul.Ea isi exprima convingerea ca in scurt timp, prin implicarea directa a lui Juncker, vor putea fi intelese "ratiunile, motivele si criteriile care au stat la baza intocmirii de catre reprezentantii Comisiei Europene a acestei liste nominale, modalitatea in care informatiile solicit ...citeste mai departe despre " Dancila i-a scris lui Juncker pentru a-i cere socoteala despre "lista lui Gadea". Vrea si ridicarea MCV " pe Ziare.com