Astfel, Dancila vrea ca la Ministerul Justitiei sa ramana permanent Ana Birchall, cea care a preluat interimatul dupa demisia lui Tudorel Toader. In locul Rovanei Plumb, care pleaca la Bruxelles, Dancila o propune la Ministerul Fondurilor Europene pe Roxana Manzatu, deputat PSD de Brasov. Manzatu a si avut inca de marti un mesaj pentru Iohannis: "Nu cred ca va avea motive pentru a obiecta. Cu siguranta CV-ul meu este in regula pentru aceasta pozitie"La Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni ar urma sa se intoarca Natalia Intotero, cea care a plecat din Guvern pentru a fi pusa pe lista de candidati la europarlamentare, dar care nu a prins postul. Intotero a fost pe pozitia 11 pe lista PSD, iar social democratii nu au decat 8 eurodeputati.Nu in ultimul rand, Dancila il vrea viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei pe Titus Corlatean.Ramane de vazut daca seful statului va accepta propunerile pentru ministri, insa surse politice au declarat ca presedintele nu-l doreste pe Corlatean in Guvern. Amintim ca Titus Corlatean aplecat din Guvernul Ponta dupa ce, la alegerile prezidentiale din 2014, au fost mari probleme la sectiile de votare di diaspora. Potrivit unor surse Digi24, Iohannis chiar ar fi anuntat-o deja pe Dancila ca nu il accepta pe Corlatean.De altfel, Iohannis tocmai a cerut, cu putin timp inainte de anuntul de la Guvern, demisiile a doi ministri - cel de Externe Teodor Melescanu si cel de Interne, Carmen Dan - pentru proasta organizare a alegerilor pentru alegerile europarlamentare si referendumului pentru Justitie.A.S. ...citeste mai departe despre " Dancila i-a trimis lui Iohannis propunerile de ministri. Unul dintre ei pune probleme " pe Ziare.com