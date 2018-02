Dancila ii da replica europarlamentarului Ana Gomes: O declaratie total neinspirata. Seamana cu Monica Macovei. E membra a fundatiei lui Soros

In aceasta saptamana, europarlamentarul Ana Gomes a reactionat dur la anuntul lui Tudorel Toader si a precizat ca Guvernul Romaniei a incercat sa-i dezinformeze pe oficialii de la Bruxelles, inclusiv prin trimisii sai in Parlamentul European, insa demersurile lor nu au avut succes, iar acum toata lumea si-a dat seama despre ce este vorba cu adevarat: un pretext pentru a bloca lupta anticoruptie.Amanunte aici - Reactie dura de la Bruxelles, dupa anuntul lui Toader: Un pretext pentru a bloca lupta anticoruptie. Oficialii europeni nu sunt prostiIn replica, duminica seara, la Romania TV, Dancila i-a pictat un portret deloc flatant Anei Gomes, iar declaratia ei a categorisit-o drept "total neinspirata"."Este o declaratie total neinspirata. Dar ca sa intelegem cine a facut prima data declaratia: doamna Ana Gomes, intr-adevar, a fost si este in Grupul Socialistilor si Democratilor Europeni, o persoana care a fost - insusi (sic!) Portugalia a vrut de doua ori sa ii retraga imunitatea, tocmai pentru defaimarea propriei tari. Cred ca este o persoana pe care am putea sa o asemanam de multe ori, prin ceea ce face si cum isi aduce tara in prim-plan in Parlamentul European, cu doamna Monica Macovei", a sustinut premierul Dancila, pana nu demult colega in PE a Anei Gomes.In plus, premierul sustine ca Ana Gomes este membra a fundatiei Fundatiei Friends of Europe patronate de George Soros , asa ca "nu e chiar in necunostinta de cauza a ceea ce vrea sa induca in Romania"."Am vazut aceasta declaratie a doamnei Ana Gomes si consider ca si-a depasit atributiile de europarlamentar", a adaugat Dancila, care a reiterat ca le-a cerut oficialilor de rang inalt de la Bruxelles, cu care s-a intalnit in aceasta saptamana (Jean Claude Juncker - liderul CE, Donald Tusk - seful Consiliului European si Antonio Tajani - presedintele PE) sa ia legatura direct cu ea, atunci cand afla ceva despre Romania, care le pare o abatere de la justitie, democratie sau valorile europene.Citeste si Dancila le-a cerut liderilor UE sa o sune direct pe ea cand vor informatii despre Romania, ca sa le spuna "adevarul"Dancila a adaugat ca "aceasta privire la general nu e corecta", pentru ca Ana Gomes nu spune "punctual ce e incorect"."Nu sunt intentiile unui om care vede ce ...citeste mai departe despre " Dancila ii da replica europarlamentarului Ana Gomes: O declaratie total neinspirata. Seamana cu Monica Macovei. E membra a fundatiei lui Soros " pe Ziare.com