Dancila: Juncker m-a asigurat ca Romania va intra in spatiul Schengen pana in anul 2019. Voi discuta cu Iohannis

"Am discutat cu domnul presedinte Juncker, mi-a dat asigurarea ca Romania nu va intra in presedintia Consiliului Uniunii Europene fara sa fie in Schengen si in acelasi timp cu sanctiunea MCV. (...) Pana la sfarsitul anului 2018 trebuie ca cele doua lucruri atat de importante pentru Romania sa se intample", a declarat premierul Viorica Dancila, la Antena 3.Prim-ministrul a precizat ca intrarea Romaniei in spatiul Schengen este o decizie politica, afirmand ca va purta discutii cu statele UE care se impotrivesc."Domnul presedinte Juncker m-a asigurat de sustinerea lui si, bineinteles, de sustinerea pentru Romania. Aici este mai mult o decizie politica, sunt tari care se impotrivesc, dar cred ca putem rezolva acest lucru prin discutii pe care sa le am atat la nivel national cu premierii tarilor care se impotrivesc, dar si la nivel european. Cred ca asigurarea data de presedintele Juncker este incurajatoare si presupune discutiile pe care dumnealui sa le aiba cu presedintii tarilor care inca cred ca Romania nu trebuie sa faca parte din Schengen", a adaugat Dancila.Aceasta a mentionat ca va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca este important ca impreuna cu presedintele sa faca toate demersurile pentru ca pana la sfarsitul anului Romania sa intre in spatiul Schengen si sa iasa de sub incidenta MCV, spunand ca sunt sanctiuni nedrepte pentru Romania."Este o sanctiune nedreapta pentru Romania. In momentul in care o sanctiune este aplicata doar la doua tari, iar celelalte state membre nu au aceste sanctiuni si nu se poate vorbi despre aceste sanctiuni, creeaza un fel de frustrare si un fel de pedeapsa pe care o aplici doar unor tari. Acest lucru trebuie incheiat si este important ca atat eu in calitate de prim-ministru, presedintele Romaniei, sa facem toate demersurile astfel incat la incheierea anului 2018 sa facem toate demersurile sa vorbim despre Romania ca si membra a spatiului Schengen si MCV sa fie ridicat pentru Romania", a spus Dancila.