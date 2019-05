"In cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale.Prim-ministrul Viorica Dancila a reiterat angajamentul ferm al Executivului roman pentru extinderea si aprofundarea in continuare a cooperarii Romania-SUA.Inaltul demnitar roman a subliniat, de asemenea, sustinerea ferma de catre tara noastra a unei relatii transatlantice robuste, ca premisa esentiala pentru asigurarea securitatii si prosperitatii", precizeaza un comunicat al Guvernului remis Ziare.com.Intalnirea de azi vine in contextul in care in Guvern si in PSD se fac miscari importante, dupa ce liderul Liviu Dragnea a fost incarcerat, iar partidul a obtinut un record istoric negativ la alegerile europarlamentare. Pana la congresul PSD cel putin, Viorica Dancila este sefa si la Guvern, si la partid.Primul CEx PSD condus de Dancila: Oamenii lui Dragnea sunt trasi pe dreapta, mazilitii revin pe scena. Ce ministri propune ...citeste mai departe despre " Dancila l-a primit la Guvern pe ambasadorul SUA ca sa discute situatia de dupa alegeri " pe Ziare.com