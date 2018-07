Potrivit unui comunicat al Guvernului, Viorica Dancila "a prezentat ultimele evolutii in ceea ce priveste reforma si modificarile din sistemul judiciar si a aratat ca finalizarea MCV ramanere un obiectiv important pe agenda guvernamentala"."Cei doi oficiali (Dancila si Juncker - n.red.) au agreat necesitatea asigurarii unui consens general pentru sustinerea obiectivelor pe care Romania si le-a propus inainte si in timpul Presedintiei Consiliului UE, fiind necesara implicarea tuturor actorilor institutionali, sociali si politici", se mai arata in comunicatul citat.De asemenea, premierul a mai discutat cu oficialii europeni despre preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, viitorul Cadru Financiar Multianual si negocierile privind Brexit.Dancila a fost insotita la Bruxelles si de Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, iar in cursul zilei s-a intalnit si cu diplomatii din Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, precum si cu Gunther Oettinger, comisarul european pentru Buget si Resurse Umane....citeste mai departe despre " Dancila le-a explicat lui Juncker si Timmermans, la Bruxelles, ce se intampla cu justitia din Romania " pe Ziare.com