Dancila le cere ministrilor sa spuna de ce nu dau salariile inainte de Paste: Va rog sa clarificati urgent aceste lucruri

"Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele ore au aparut informatii contradictorii in spatiul public in legatura cu acest lucru, dar si la plata pensiilor in avans. De aceea, va rog domnilor ministri sa iesiti sa clarificati de urgenta aceste lucruri, pentru ca trebuie sa avem o informare corecta a cetatenilor.Si, cu toate ca eu am explicat ieri de ce nu se pot da pensiile in avans, o sa o rog pe doamna Vasilescu sa mai dea inca o data aceste explicatii. Intentia noastra a fost o intentie buna in prag de sarbatori si cred ca nu este normal sa apara astfel de situatii", a afirmat Viorica Dancila.Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie."Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta si este foarte greu sa tiparim fluturasii de pensie", a anuntat premierul.Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial.Printre acestia nu se regasesc angajatii din invatamant sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne si MApN.Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi nu si-au manifestat interesul" pentru plata salariilor inaintea sarbatorilor, precizand ca lista publicata deja nu mai poate fi modificata.