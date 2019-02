Dancila: Nu vom renunta la OUG pe Justitie. Nu cred ca premierul trebuie sa discute legat de orice ordonanta

"Am vrut aceasta intalnire pentru a asculta care sunt nemultumirile si argumentele care stau in spatele acestor nemultumiri. Am facut aceasta intalnire astazi, am avut in intentie sa o fac vineri, dar am fost plecata din tara. Astazi, sper ca cei care au nemultumiri sa vina la aceasta intalnire la Palatul Victoria, sa vedem care sunt problemele pe care nu le agreeaza, cum le justifica si pe urma vom lua o decizie referitor la aceste aspecte.Ceea ce vreau sa subliniez este ca nu vom renunta la aceasta ordonanta.Am flexibilitatea, dar asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam si la lucrurle bune din dorinta unora de a face asta. Poate unele lucruri nemultumesc. Argumentate pot fi schimbate. Dialogul este foarte important", a spus Dancila.Intrebata daca a discutat cu asociatiile magistratilor inainte de adoptarea OUG, Dancila a spus ca acest lucru trebuie facut de ministrul Justitiei."Eu cred ca dialogul trebuie purtat cu ministrul de resort, premierul poarta acest dialog cand apar nemultumiri. Dar sunt atatea ministere, in fiecare minister sunt probleme care trebuie rezolvate. Am inteles ca dl ministru a avut discutii, vom vedea in ce au constat", a sustinut premierul.Reporterii au insistat si i-au cerut sa spuna si lucrurile bune din aceasta ordonanta, insa s-au lovit de un nou refuz."Am sa discut dupa ce am o discutie (sic!) cu magistratii. Vreau sa vad ce considera ei bun, ce considera rau", a spus Dancila.Aceasta a insistat asupra faptului ca nu este datoria premierului sa discute despre ordonantele pe care le da Guvernul."Nu cred ca premierul trebuie sa discute legat de orice ordonanta, este atributul ministrului de resort. Am vrut sa am aceasta discutie si tin mult sa ascult parerea celorlalti. Timpul nu ar permite premierului sa discute pe fiecare act normativ pe fiecare domeniu", a spus ea.Premierului i s-a atras atentia ca aceasta ordonanta nu este una oarecare si a fost intrebata daca nu crede ca ar fi trebuit sa discute cu magistratii inainte, avand in vedere protestele organizate in legatura cu aceasta OUG.Raspunsul premierului a fost practic aceeasi idee enuntata cu cateva cuvinte inainte. "Nu cred ca trebuie premierul sa se asigure pe toate OUG ca s-a discutat. Cred ca asa trebuie sa abordam lucrurile. Un premier n ...citeste mai departe despre " Dancila: Nu vom renunta la OUG pe Justitie. Nu cred ca premierul trebuie sa discute legat de orice ordonanta " pe Ziare.com