Dancila ia jumatate de Guvern cu ea la Varsovia, la primele consultari interguvernamentale cu Polonia

Din delegatia romana vor face parte, alaturi de Viorica Dancila, Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, Teodor Melescanu , ministrul Afacerilor Externe, Mihai Fifor, ministrul Apararii, Petre Daea, ministrul Agriculturii, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, George Ivascu, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului, Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni si Ioana-Andreea Lambru, secretar general al Guvernului Romaniei, transmite Palatul Victoria intr-un comunicat de presa.Consultarile au loc in contextul in care cele doua state isi celebreaza anul acesta centenarele nationale - Marea Unire, in Romania, si redobandirea independentei, in Polonia."Totodata, organizarea consultarilor, pentru prima data in acest format ministerial extins, reflecta nivelul foarte bun atins in ultimii ani in cooperarea romano-polona, intemeiata pe Parteneriatul Strategic semnat in 2009. Discutiile vor aborda stadiul si perspectivele relatiei bilaterale, inclusiv componentele sectoriale subsumate acesteia, precum si colaborarea la nivel european si international", a transmis Guvernul.Potrivit programului transmis de Executiv, dupa consultarile interguvernamentele va fi semnat Acordul bilateral privind regimul juridic al mormintelor militare romane aflate pe teritoriul Poloniei si al mormintelor militare polone aflate pe teritoriul Romaniei.De asemenea, premierul Viorica Dancila si omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, vor sustine declaratii comune de presa.Programul vizitei mai cuprinde o intalnire a ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, cu militari romani si cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Polonia.