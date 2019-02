Dancila pleaca din nou la Bruxelles. Intalniri cu Tusk si Timmermans

De data aceasta, scopul vizitei in capitala UE este prezentarea prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), care va avea loc miercuri, transmite Palatul Victoria intr-un comunicat remis Ziare.com.In acest context, prim-ministrul va avea si o intrevedere bilaterala cu presedintele CoR, Karl-Heinz Lambertz.Totodata, Dancila va participa la Conferinta "Lupta impotriva antisemitismului: o abordare comuna pentru o mai buna protejare a comunitatilor evreiesti din Europa - de la practici la actiuni", organizata de Romania, in contextul detinerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, care va avea loc joi, adauga documentul citat.Agenda vizitei va cuprinde si o serie de intrevederi bilaterale ale premierului Dancila cu reprezentanti ai organizatiilor evreiesti europene si internationale, si anume Ronald Lauder, presedintele Congresului Mondial al Evreilor; David Harris, director executiv al Comitetului Evreiesc American; Daniel S. Mariaschin, director executiv si vice-presedinte B'nai B'rith; Colette Avital, secretar general al Organizatiei Evreiesti Mondiale pentru Restituiri; Katharina von Schnurbein, coordonator european pentru combaterea antisemitismului.In plus, Dancila se va intalni si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dar si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Acesta din urma este candidat la sefia CE si aprig contestatar al schimbarilor impuse de PSD in Justitia din Romania.Din delegatia guvernamentala vor face parte ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, ministrul pentru fonduri europene, Rovana Plumb, precum si membri ai cabinetului prim-ministrului.Iata programul premierului Dancila de miercuri la Bruxelles (orele sunt cele locale):14:00 - Intrevedere cu Daniel S. Mariaschin, vicepresedinte executiv al B'nai B'rith15:00 - Intrevedere cu Katharina von Schnurbein, coordonatorul european pentru combaterea antisemitismului16:00 - Intrevedere cu Collette Avital, secretarul general al Organizatiei Evreiesti Mondiale pentru Restituiri16:55 - Intampinarea prim-ministrului Viorica Dancila de catre Karl-Heinz Lambertz, presedintele Comitetului European al Regiunilor17:00 - Participare la Sesiunea plenara a Comitetului European al Regiunilor18:00 - Intrevedere cu Karl-Heinz Lambertz ...citeste mai departe despre " Dancila pleaca din nou la Bruxelles. Intalniri cu Tusk si Timmermans " pe Ziare.com