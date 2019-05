"Se acorda domnului Remus Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate. Activitatea domnului Remus Adrian Borza este neremunerata", se arata in decizia publicata joi in Monitorul Oficial.La ora actuala, consilier de stat pe probleme economice al premierului este Darius Valcov. Considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, pe ai carui oameni a inceput sa-i indeparteze din functiile importante, Dancila a vorbit de situatia fostului primar din Slatina chiar dupa primul CEx.Dancila a fost intrebata daca va mai lucra cu Valcov si Anca Alexandrescu."Cu Anca Alxandrescu exclus. Este consilier onorific la Guvern, maine o voi elibera din functie. Si la partid la fel. Voi lua o decizie in curand legata si de Darius Valcov. Nu imi cereti sa va dau raspuns acum", a raspuns Viorica Dancila marti seara.Remus Borza a fost exclus din ALDE in iunie 2017, fiind acuzat ca nu a votat motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu si a recunoscut ca purta discutii pentru a prelua un portofoliu in Executiv, respectiv cel al Energiei.Darius Valcov are o condamnare in prima instanta de 8 ani de inchisoare si a fost prezentat constant de Dragnea drept artizanul programului de guvernare. De altfel, de cate ori Guvernul a anuntat masuri fiscale controversate, Darius Valcov a fost cel care a iesit la declaratii de la tribuna Guverului, ministrul de Finante Eugen Teodorovici rezumandu-se la a lansa replici zeflemitoare la adresa jurnalistilor.A.S. ...citeste mai departe despre " Dancila pregateste plecarea lui Valcov? Si-a luat un nou consilier pe reforma si fiscalitate " pe Ziare.com