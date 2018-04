Dancila prezinta luni in fata liderilor PSD primul bilant al Guvernului sau. Vor fi remanieri?

Intrebat, pe 10 aprilie, daca va fi facuta o evaluare a Guvernului la sedinta CExN al PSD, Liviu Dragnea, a raspuns: "Nu. Va fi o prezentare facuta de prim-ministru, o analiza, un mini-bilant".Chestionat daca este multumit de activitatea ministrilor Cabinetului Dancila, Dragnea a replicat: "Sunt multumit de activitatea prim-ministrului", precizand insa ca programul de guvernare se implementeaza ca la carte.Liderul PSD a infirmat probabilitatea unei remanieri. Totusi, intrebat despre aceasta posibilitate pe termen lung, avand in vedere ca in presa se discuta despre astfel de amenintari, Dragnea a spus: "Pai normal. Sunt niste prieteni de-ai nostri care in fiecare saptamana trebuie sa inventeze ceva, dar nu exista (discutii despre remaniere - n.red.). Probabil ca in urmatorii 10 ani vor fi niste remanieri, dar din cate stiu eu, in perioada imediat urmatoare, nu".Referitor la o eventuala disputa intre el si ministrul Apararii, Mihai Fifor, Dragnea a explicat: "Eu n-am dispute cu Mihai Fifor", adaugand ca "nu este nemultumit de activitatea ministrului Apararii".Intrebat despre faptul ca aceasta informatie a plecat chiar de la el, in urma unei declaratii facute acum doua saptamani, Liviu Dragnea a precizat: "Eu pot sa fac orice fel de declaratie. Inca sunt liber sa fac declaratii si le pot face. Daca cineva se simte lezat, foarte bine, sa interpreteze, sa se supere, sa-si faca griji, sa dea prin presa ca are cu mine conflicte. Eu n-am dispute cu nimeni".Premierul Viorica Dancila a declarat, pe 11 aprilie, ca pana la acest moment nu s-a discutat despre o remaniere guvernamentala, fiind "prea devreme" pentru o astfel de actiune. "Nu, nu s-a vorbit despre o remaniere. Este adevarat ca unii dintre ministri merg cu viteza intai, altii merg cu viteza a doua. Pana in acest moment nu s-a discutat despre nicio remaniere. Cred ca este devreme sa vorbim despre acest lucru, avem doua luni de cand suntem la guvernare",a afirmat Dancila, la Antena 3.Dancila si foile de parcurs ale ministrilorVasilica Viorica Dancila a spus ca a avut discutii cu ministrii despre "foaia de parcurs" a fiecaruia."Nu am sa dau nume. Ceea ce va pot spune este ca am avut discutii cu ministri, discutii intre primul ministru si min ...citeste mai departe despre " Dancila prezinta luni in fata liderilor PSD primul bilant al Guvernului sau. Vor fi remanieri? " pe Ziare.com