Dancila le raspunde europarlamentarilor: Acuza dezinformari si spune ca Guvernul pe care il conduce este iubit de romani

"Am vazut lucruri pe care le-am luat in calcul, lucruri constructive. Am vrut un dialog constructiv, dar mi-am dat seama ca exista multa dezinformare si nu ii acuz pe cei care au spus aceste lucruri, ci pe cei care stau in spatele dezinformarii", a precizat Dancila.Ea a adaugat ca trebuie aparati cetatenii, ca acest lucru il cere si ca ea nu ignora vocea poporului, iar martora in acest sens este "larga sustinere populara" de care se bucura actuala guvernare."Doamna Macovei, stiu despre dezinformarile dvs. Acest guvern pe care il criticati atat de des a adus o crestere economica de 7% si, de aceea, romanii il iubesc", a sustinut Viorica Dancila.Premierul a acuzat ca ar fi o lipsa de respect fata de romani faptul ca e adusa lupta politica interna in PE.Vezi si Monica Macovei, in PE: Romania nu este un grup de politicieni corupti. Romanii sufera din cauza unui guvern care lucreaza impotriva lor"Da, Romania este divizata, iar eu vreau ca Romania sa fie unita, dar trebuie sa avem grija de un lucru: vrem si o Europa divizata? (...) Impreuna trebuie sa desenam, sa creionam viitorul UE", a mai spus premierul.Dancila a precizat ca reforma privind Legile Justitiei este initiata in Parlament, Parlamentul fiind expresia vointei poporului. "Si aici e dezinformare, pentru ca au aratat cu degetul spre Guvern", a adaugat ea."Parlamentul European nu este inamicul meu, am fost europarlamentar 9 ani si nu pot sa ma abat niciodata de la valorile europene. Poate nu toate lucrurile sunt corecte, dar sunt convinsa ca poate exista un dialog constructiv si ascultatea tuturor partilor si cred ca lucrurile se pot indrepta.Vom tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia. Azi domnul Tudorel Toader va merge la Comisia de la Venetia. Romania este o tara proeuropeana. Va rog sa aveti incredere in Romania si sa aveti incredere in respectarea statului de drept in tara mea", a incheiat Dancila.Amintim ca Romania este in centrul sesiunii plenare din aceasta saptamana a Parlamentului European. Luni seara, a avut loc o prima dezbatere extraordinara in comisia LIBE, cu participarea lui Frans Timmermans.Miercuri, plenul Parlamentului European a dezbatut situatia statului de drept din tara