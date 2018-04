Iohannis ii cere demisia Vioricai Dancila: Nu face fata functiei de premier. Transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate

Dupa ce Viorica Dancila a refuzat sa se prezinte la intalnirea stabilita la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca premierul nu si-a respectat juramantul depus la preluarea mandatului.Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate."In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa: Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Este juramantul pe care il depunem noi. Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.Avand in vedere acestea, eu retrag increderea acordata doamnei Dancila. Pot sa trag o concluzie, doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru a Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru a Romaniei", a declarat seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a facut declaratii de presa, pe care le-ati putut urmari pe Ziare.com in format LIVE TEXT.- Ar fi trebuit sa am o intalnire la ora 11.00 cu doamna Dancila. Acea intalnire nu s-a mai tinut, dar asta nu are nicio importanta si nu schimba cu nimic lucrurile pe care am intentionat sa le comunic azi romanilor.- Intalnirea urma sa aiba ca tema centrala conflictul dintre Guvern si BNR . Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat si vreau sa repet doua lucrurui.- Rolul BNR este unul foarte bine determinat. Este foarte evident ca PSD pune sub semnul intrebarii aceasta independenta. Acest lucru s-a putut vedea din declaratiile unor personaje din conducerea PSD. Ma ingrijoreaza, BNR nu poate fi acaparat politic de PSD.- Este de dorit ca politicile BNR si ale Guvernului sa fie discutate. Pentru ca nu s-a intamplat acest lucru am vrut sa mediez intre ei. Doamna Dancila nu a inteles acest lucru.- Saptamana trecuta, in Guvern s-a discutat un document secret. A fost o mare greseala. D ...citeste mai departe despre " Iohannis ii cere demisia Vioricai Dancila: Nu face fata functiei de premier. Transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate " pe Ziare.com