Dancila: Rezolutia si MCV nu ne vor abate de la obiectivele noastre. E greu de inteles punerea la zid a Jandarmeriei

Dancila a inceput prin a spune ca Guvernul este foarte bine pregatit sa gestioneze mandatul Romaniei la presedintia Consiliului UE, in ciuda ingrijorarilor exprimate de Opozitie si presedintele Klaus Iohannis."Vreau sa clarific un aspect foarte important, avand in vedere comentariile iresponsabile din spatiul public din ultimele zile. O spun inca o data, ferm: Romania este pregatita pentru preluarea si exercitarea cu succes a presedentiei (sic!) Consiliului UE. De la inceputul mandatului, Guvernul Romaniei a initiat si dezvoltat un amplu proces de pregatire. Programul de actiunie este finalizat, au fost create mecanismele de lucru si au fost stabilite modalitatile de desfasurare a actiunilor.Sunt lucruri foarte bine cunoscute atat pe plan intern, cat si extern. Saptamana viitoare vor veni la Bucuresti presedintele Parlamentului European, liderii grupurilor politice si alti oficiali de rang inalt de la nivel european. Avem capacitatea sa dovedim partenerilor nostri europeni ca Romania e un stat membru echilibrat si responsabil, determinat sa contribuie la construirea viitorului UE, indiferent de abordarile pur politice dintr-un moment sau altul", a spus Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.Amintim ca la sfarsitul saptamanii trecute ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu a plecat din Guvern (inca nu este clar daca demis sau prin demisie), iar aceasta este prima sedinta la care particila George Ciamba, fost secretar de stat la MAE, numit acum pe functia eliberata de Negrescu.Premierul a continuat atacand votul de marti din Parlamentul European la Rezolutia privind respectarea statului de drept in Romania."Votul de marti din PE este un asemenea moment si va asigur ca nu ne va abate de la obiectivele noastre. Consider Rezolutia expresia unor interese electorale a unor grupuri politice europene. Votul nu a fost despre Romania sau despre dreptate. Ma refer aici la respingerea amendamentelor de condamnare explicita a protocoalelor intre servicii si institutiile sistemului judiciar.E greu de inteles punerea la zid a Jandarmeriei romane pentru modul de interventie identic cu cel al fortelor de ordine din alte state membre. Insa cel mai greu de explicat este votul unor europ ...citeste mai departe despre " Dancila: Rezolutia si MCV nu ne vor abate de la obiectivele noastre. E greu de inteles punerea la zid a Jandarmeriei " pe Ziare.com