Cum fenteaza Dancila lipsa autostrazilor: S-a dus in turneu electoral in Moldova cu un elicopter privat UPDATE

Jurnalistii de la Stiri Suceava au scris ca Viorica Dancila, insotita chiar de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si suita din PSD se deplaseaza la intalnirile de partid in Moldova cu elicopterul privat, fiind vazuti decoland joi dupa amiaza de pe Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava catre Iasi.Candidatul PSD la prezidentiale a participat miercuri si joi la sedinte de partid in judetul Suceava, iar astazi, Viorica Dancila este asteptata la Iasi.Ulterior, Viorica Dancila a recunoscut ca a venit in Moldova cu elicopterul sustinand, insa, ca "pentru a ajunge in fiecare judet", trebuie sa mai calatoreasca si pe calea aerului."Am venit de foarte multe ori cu masina. Este prima oara cand vin cu elicopterul. Am spus ca o sa vin in fiecare judet al tarii. Ca sa pot sa ajung in fiecare judet trebuie sa mai folosesc si un astfel de mijloc de transport, dar am venit de fiecare data cu masina. Acesta este lucrul pentru care facem toate eforturile pentru a dezvolta infrastructura in Romania. Acesta este si motivul pentru care am cautat sa folosim atat fonduri europene, fonduri guvernamentale si fonduri din parteneriat public-privat complementar pentru a putea sa avem cat mai multe investitii", a declarat Dancila, citata de Agerpres.Totodata, secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a tinut sa mentioneze ca deplasarea premierului cu elicopterul de la Suceava la Iasi a fost decontata din fondurile partidului, nu de la bugetul de stat."Deplasarea s-a facut cu un elicopter. Este un elicopter angajat de PSD, va spun lucrul acesta in calitate de secretar general al partidului, platit din fondurile de la PSD", le-a spus Fifor jurnalistilor, potrivit Agerpres.In regiunea Moldova nu exista nicio autostrada, acesta fiind si motivul pentru care s-au organizat zeci de proteste si diverse alte manifestari prin care autoritatilor de la Bucuresti li s-a cerut sa puna si Moldova pe harta infrastructurii marilor santiere.Citeste si:Stefan Mandachi a inaugurat primul metru de autostrada din Moldova: Avem o sansa unica sa restartam Romania acum!Mars organizat de asociatii din Romania si Republica Moldova pentru autostrada: Uniti pentru A8S.O.S Infrastuctura Botosani-Moldova! Protest f ...citeste mai departe despre " Cum fenteaza Dancila lipsa autostrazilor: S-a dus in turneu electoral in Moldova cu un elicopter privat UPDATE " pe Ziare.com