Dancila s-a intalnit cu Timmermans. Comisia Europeana spera sa vada curand rezultate concrete referitoare la MCV

Dupa intalnirea de azi, un purtator de cuvant al Comisiei a declarat pentru Ziare.com: "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si premierul roman Viorica Dancila au avut o scurta intalnire si amandoi au agreat ca discutiile tehnice dintre Comisie si autoritatile romane progreseaza, iar negocierile pentru aplicarea recomandarilor MCV si chestiunilor subsecvente s-au intensificat, astfel incat exista perspectiva unor rezultate concrete cat de curand".Amintim ca Viorica Dancila se afla in vizita de lucru la Bruxelles.Frans Timmermans a fost saptamana trecuta, luni, la Bucuresti, avand si atunci discutii cu premierul."Discutiile au fost constructive si au reprezentat o continuare a celor deja stabilite in cadrul intrevederii ce a avut loc la Bruxelles, saptamana trecuta. Ambele parti au apreciat ca este nevoie de un dialog constructiv si au convenit asupra pasilor de urmat in perioada urmatoare. Cei doi oficiali au punctat nevoia unei bune cooperari intre Executivul Romaniei si Comisia Europeana", preciza atunci intr-un comunicat Guvernul.Potrivit sursei citate, cei doi inalti oficiali au agreat planul de lucru al expertilor romani si europeni care vor avea deja o prima intalnire saptamana aceasta, "pentru a gasi cele mai bune solutii".Citeste si: Magistratii critica echipa de functionari de rang secund, trimisa de Dancila la Bruxelles sa negocieze ridicarea MCV"In acest context au agreat ca o noua intalnire va avea loc saptamana viitoare cu ocazia vizitei doamnei prim-ministru la Bruxelles", se mai arata in comunicat.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, la Bucuresti, saptamana trecuta, ca nu a remarcat progrese de la publicarea raportului MCV si ca trebuie sa fie foarte clar ca aceste chestiuni sunt foarte serioase, iar Comisia Europeana vrea sa vada progrese.Si in urma cu doua saptamani, Dancila si Timmermans au avut discutii la Bruxelles. ...citeste mai departe despre " Dancila s-a intalnit cu Timmermans. Comisia Europeana spera sa vada curand rezultate concrete referitoare la MCV " pe Ziare.com