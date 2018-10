Dancila s-a laudat in Guvern cu discursul din PE si a reluat informatiile trunchiate. A fost primita cu aplauze de ministri

Premierul Romaniei a sustinut ca le-a spus si inaltilor oficiali europeni ca modificarea Legilor Justitiei - in forma propusa de PSD-ALDE - se face in interesul romanilor si ca la protestul de pe 10 august jandarmii au actionat corect si n-au agresat decat protestatari violenti.Potrivit Vioricai Dancila, toti cei care nu-i impartasesc punctul de vedere fac rau Romaniei, refuzand sa recunosca progresul facut de tara noastra sub guvernarea PSD-ALDE."Am transmis un mesaj foarte clar pe care il reiau: Romania isi continua parcursul european. Ramane pro europeana si nimeni nu va putea schimba acest parcurs.Am atras insa atentia ca exista si multa dezinformare in ceea ce priveste tara noastra, iar lupta politica interna nu isi are locul in prim planul unei institutii cum este Parlamentul European.Cei care stau in spatele acestor informari ne fac rau, ignorand masurile luate de Guvern pana acum si care au dus la o crestere economica de 7% si au plasat economia romaneasca in top, la nivel european.S-a vorbit mult in ultimul timp despre Justitie si lupta anticoruptie, dar cei care au intocmit raportele MCV au ignorat efectele protocoalelor secrete dintre serviciile de informatii si institutii din Justitie.Am aratat ca incheierea acestor protocoale a produs anumite incalcari ale drepturilor omului. Milioane de romani (au fost - n.red.) monitorizati de serviciile secrete in numele anticorputiei.Solutii judecatoresti (au fost - n.red.) viciate de presiuni asupra magistratilor, unii fiind revocati, dupa care au fost achitati sau dosarele clasate.Dosare in instanta (au fost - n.red.) intocmite pe baza unor probe falsificate. Pentru prima oara, oficialii UE au admis ca e nevoie de investigatie pentru a stabili cum au influentat aceste protocoale actul de justitie.Ingerinta in Justitie este inacceptabila. Ea trebuie sa garanteze respectarea drepturilor omului si independenta magistratilor. Aceasta este directia de modfiicare a Legilor Justitiei. Am dat asigurari ca ne dorim o legislatie corecta si impartiala, iar modificarile din legislatie sunt compatibile cu angajamentele asumate si reglementarile UE.Vom continua dialogul cu expertii UE si ai Comisiei de la Venetia. Asa cum am mentionat, Tudorel Toader a si avut o intalnire cu experit ...citeste mai departe despre " Dancila s-a laudat in Guvern cu discursul din PE si a reluat informatiile trunchiate. A fost primita cu aplauze de ministri " pe Ziare.com