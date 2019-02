De mentionat ca Timmermans este candidatul la sefia CE din partea socialistilor europeni si un aprig contestatar al schimbarilor impuse de PSD in Justitia din Romania.Palatul Victoria a remis Ziare.com programul de joi al premierului (ora este cea locala):8:30 - Intrevedere cu Ronald Lauder, presedintele Congresului Mondial al Evreilor10:00 - Participare la Conferinta "Fight against anti-Semitism: a common approach to better protect Jewish communities in Europe - from policy to action"11:00 - Intrevedere cu David Harris, directorul executiv al Comitetului Evreiesc American11:55 - Intampinarea prim-ministrului Viorica Dancila de catre Frans Timmermans, vicepresedinte al Comisiei Europene12:00 - Intrevedere cu Frans Timmermans, la sediul Comisiei Europene14:00 - Intrevedere cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European, la sediul Consiliului EuropeanViorica Dancila a acuzat, miercuri, inca o data, o dezinformare, in ceea ce priveste criticile repetate pe care institutiile europene le-au facut la adresa Guvernului Romaniei, mai ales referitor la masurile luate in Justitie.Indemnata de unul dintre eurodeputatii din Parlamentul European prezenti la sedinta Comitetului European al Regiunilor, unde prim-ministrul roman a prezentat prioritatile presedintiei Romaniei, sa respecte recomandarile Comisiei de la Venetia, Dancila s-a aparat, spunand ca guvernul pe care il conduce are ca prioritate statul de drept si anticoruptia.Citeste declaratiile premierului pe largB.B. ...citeste mai departe despre " Dancila se intalneste joi cu Tusk si Timmermans. Programul premierului la Bruxelles " pe Ziare.com