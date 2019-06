Potrivit agendei oficiale, Dancila se intalneste, la ora locala 11:30, cu cei doi oficiali ai Comisiei Europene.Apoi, la ora 12:00, pe agenda prim-ministrului figureaza o intrevedere doar cu prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans.Ulterior, incepand cu ora 12:40, Viorica Dancila va avea o intalnire cu Serghei Stanishev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni.Inca de saptamana trecuta Viorica Dancila a spus ca va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Frans Timmermans si cu Serghei Stanishev.Premierul a precizat ca le va transmite ca PSD vrea sa ramana in PES, insa nu se va ruga de acestia.Reactia presedintelui interimar al PSD vine in contextul in care la inceputul lunii aprilie Serghei Stanishev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, a afirmat ca PES va lua in calcul inghetarea relatiilor cu PSD pana la discutarea statutului de membru al PES in iunie, daca Guvernul nu clarifica angajamentul pentru statul de drept si daca nu va urma recomandarile CE. ...citeste mai departe despre " Dancila se intalneste cu Timmermans, Juncker si liderul socialistilor europeni " pe Ziare.com