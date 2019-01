Dancila se lauda cu cresterea economica, somajul la minime istorice si exporturile care devasteaza statele puternice

Potrivit premierului, tara noastra se afla printre primele state membre din UE din perspectica avansului economic. Cu aceasta ocazie, Dancila a facut si o noua gafa, afirmand ca Romania a "devastat" state puternice in ceea ce priveste exporturile."Preluarea presedintiei UE are loc in contextul in care Romania a inregistrrat in 2018 o crestere economica ridicata si sustenabila. Romania se situeaza printre primele state membre din UE din perspectica avansului economic. Rata de crestere pentru primele noua luni ale anului 2018 a fost de 4,2%, dublul avansului ecenomic al UE de 2,1%. Aceasta crestere se adauga avansului de 7% inregistrat in 2017.Romania se situeaza pe locul sapte in ceea ce priveste dinamica exporturilor totale, devastand..., devansand state puternice precum Franta cu 4,6%, Germania cu 4,1% sau Italia, cu 3,8%", a declarat Viorica Dancila.Afirmatiile premierului vin dupa ce raportul semianual "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM), arata ca economia Romaniei va inregistra un avans de 3,5% in 2019 si de 3,1% in 2020, in scadere cu un punct procentual fata de prognoza din iunie 2018.Dancila spune ca somajul se afla la minime istorice. Corina Cretu o contraziceViorica Dancila s-a laudat si cu "minimele istorice" la care se afla somajul in Romania, precizand ca tara noastra inregistreaza una dintre cele mai reduse rate ale somajului din UE."Ocuparea se imbunatateste, Romania si-a indeplinit angajamentul asumat in cadrul Strategiei Europa 2020, somajul a ajuns astfel la minime istorice. In trimestrul 3 al anului 2018, rata de ocupare a populatiei cu varsta intre 20 si 64 de ani a fost de 71,3%, depasind cu 1,3 puncte procentuale tinta nationala de 70% stabilita in contextul Strategiei 2020.Numarul de salariati depaseste pragul de 5 milioane de persoane ca urmare a crearii a aproximativ 100 de mii de noi locuri de munca. Romania a inregistrat una dintre cele mai reduse rate ale somajului din UE, de 4% in octombrie, fata de 6,5% pe ansamblul UE", a completat premierul.Insa comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a prezentat miercuri un grafic in care arata ca Romania nu a folosit niciun euro din banii europeni destinati combaterii somajului in randul tinerilor. ...citeste mai departe despre " Dancila se lauda cu cresterea economica, somajul la minime istorice si exporturile care devasteaza statele puternice " pe Ziare.com