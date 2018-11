Dancila se lauda cu cresterea veniturilor romanilor, dar nu decide azi majorarea salariului minim

Premierul Viorica Dancila s-a laudat in debutul sedintei ca Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, dar nu a spus nimic de ordonanta care prevede cresterea salariului minim."Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele oficiale. Conform datelor publicate recent de INS , in septembrie, castigul salarial mediu nominal brut a crescut la aproape 1.000 de euro si a ajuns la 4.482 de lei. Cresterea salariului net in septembrie 2018 fata de aceeasi perioada a anului trecut a fost 13,1%.Puterea de cumparare a romanilor in septembrie fata de aceeasi perioada a anului trecut a crescut cu 7,7%. Este important faptul ca se inregistreaza si o crestere de la luna la luna a acestor indicatori. In septembrie 2018, comparativ cu august, castigul salarial mediu brut, cat si castigul mediu net au crescut cu 0,7%, iar puterea de cumparare a crescut usor, mai precis cu 0,2%", a precizat Viorica Dancila.Este posibil ca Executivul sa nu fi primit avizul de la Ministerul Justitiei pe aceasta ordonanta. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, afirmase joi ca actul normativ va fi pe masa Guvernului azi, daca primeste acest aviz.Initial, Guvernul a spus ca salariul minim va creste incepand cu 1 ianuarie 2019, iar apoi a anuntat ca majorarea va avea loc de la 1 noiembrie.Dupa ce mediul de afaceri a criticat decizia, aratand ca sunt companii care nu isi permit sa faca aceasta majorare de pe o zi pe alta si, mai ales, la sfarsit de an, Guvernul s-a razgandit si a stabilit sa creasca salariul minim de la 1 decembrie.Nici Fondul Suveran de Investitii nu se afla pe masa Guvernului aziSi ordonanta de urgenta privind Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii urma sa fie adoptata azi de Guvern, dupa cum anuntase liderul PSD, Liviu Dragnea, saptamana trecuta. Insa nici acest act normativ nu a fost inclus pe ordinea de zi a sedintei de azi."Avand forma finala, saptamana viitoare, in prima sedinta de guvern, va fi adoptata ordonanta, apoi, dupa ce e publicata, vor fi discutii despre hotararea care sa stea la baza (...) Ordonanta nu vorbeste despre cate companii intra, reglementeaza cadru ...citeste mai departe despre " Dancila se lauda cu cresterea veniturilor romanilor, dar nu decide azi majorarea salariului minim " pe Ziare.com