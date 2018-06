Dancila se lauda cu masurile luate: Si-au atins scopul. Mai multi bani in buzunarele romanilor

Pentru a demonstra cele spuse, ea a citit ultimele date prezentate de Institutul National de Statistica in care se arata ca, in luna aprilie, salariul mediu net a crescut cu 14,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut."Datele Institutului National de Statistica publicate la inceputul acestei saptamani arata ca masurile pe care le-am luat si pe care vom continua sa le luam au fost cele bune si si-au atins scopul: mai multi bani in buzunarele cetatenilor.Sa ne uitam putin la cifre: castigul salarial mediu net a crescut in aprilie cu 14,7% fata de luna aprilie a anului trecut, iar puterea de cumparare a crescut cu 9%, potrivit INS . Mai mult, cresterea din aprilie vine dupa ce si in martie castigul salarial mediu net a crescut cu 15,5% fata de martie anul trecut", a declarat Viorica Dancila, miercuri, la inceputul sedintei de guvern.Citeste si: Desi PSD le-a dat mai multi bani, pensionarii o duc tot mai prostPremierul a precizat ca aceste cifre arata ca semnalele de alarma trase cu privire la scaderea salariilor nu au niciun fundament."Acest lucru este foarte important si important este si faptul ca salariile nete au crescut in toate sectoarele economice. Sunt cifre care ne arata ca semnalele alarmiste transmise de diversi critici nu au niciun fundament, nu au nicio baza. Cred ca important este sa ne bazam pe cifre si nu pe ce vrea sa creada o persoana sau alta", a mai spus Viorica Dancila.Insa chiar cu putin timp inainte ca Dancila sa faca aceste declaratii, angajatii din spitale au inceput din nou protestele dupa ce le-au venit fluturasii de salariu pe luna mai.Cu toate ca Guvernul a promis ca a rezolvat scaderile aparute in urma aplicarii Legii Salarizarii, iata ca din nou sunt oameni care pierd si peste 1.000 de lei la salariu, cum e cazul celor de la Spitalul Judetean Pitesti, care au intrerupt munca miercuri si au protestat in institutie.Iata si alte nemultumiri cu privire la scaderile salariale:Efectele revolutiei fiscale: Salariile in mediul privat au scazut cu 13%. E cea mai mare reducere din ultimii 3 aniNoi blocaje in plata salariilor din Sanatate: Angajatii nu-si iau banii pentru ca managerii nu stiu ce va face GuvernulZeci de manageri de spitale au venit la Dancila sa le spuna cum sa plateasca salariile. S-au facut cozi la GuvernSute de angajati din sanatate pr ...citeste mai departe despre " Dancila se lauda cu masurile luate: Si-au atins scopul. Mai multi bani in buzunarele romanilor " pe Ziare.com