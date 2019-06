Dancila si-a facut din nou pagina de Facebook: Cu citate din Churchill si cenzura comentariilor

"Succesul nu e final, esecul nu e fatal: ceea ce conteaza e curajul de a continua", spunea Churchill citat de premierul Romaniei la inceputul primei sale postari, despre care spune ca isi doreste ca atat colegii, cat si cei din Opozitie sa asculte si sa tina minte aceste vorbe."Din dragoste si responsabilitate pentru Romania, e momentul sa ne aducem aminte de ratiunile care ne-au facut sa ne implicam pentru acest viitor al constructiei, si nu cele ce ne despart.Sunt absolut convinsa ca ne dorim cu totii binele acestei tari. Din respect pentru romani, noi, politicienii, avem datoria dialogului si a consensului, a maturitatii politice si a actiunilor responsabile.In ceea ce ma priveste, va asigur pe toti ca voi face tot ce-mi sta-n putinta sa readuc agenda publica pe traseul normalitatii, al decentei si al asumarii, pentru stabilitate si coerenta politica si guvernamentala.De astazi ma puteti gasi si aici, pe aceasta pagina. Imi doresc dialog si constructie, cu si pentru oameni", este primul mesaj scris pe Facebook de Viorica Dancila.Premierul a mai avut si inainte o pagina de Facebook, insa a sters-o in februarie 2018, imediat dupa ce si-a luat in primire functia oferita de Liviu Dragnea si Klaus Iohannis.Atunci spunea: "Mi-am inchis Facebook-ul. Am vazut aceasta critica, ca a fost si o critica. Imi voi deschide Facebook. Am inchis Facebook-ul pentru ca el era din postura de europarlamentar si trebuie sa imi deschid un Facebook din postura de premier al Romaniei".A fost intrebata atunci de presa despre like-urile pe care le pierde prin inchiderea contului de Facebook si a raspuns: "Sper sa generez incredere si sa primesc alte like-uri".Nu stim insa cata incredere poate genera din moment ce pe noua pagina functioneaza din plin cenzura. Mai exact, comentariile nefavorabile sunt sterse, ceea ce inseamna o munca de Sisif pentru ca majoritatea internautilor nu au postat laude la adresa premierului, ci ironii, critici sau solicitari de demisie. In cateva ore s-au strans mii de comentarii, multe dintre ele fiind sterse rapid.B.B. ...citeste mai departe despre " Dancila si-a facut din nou pagina de Facebook: Cu citate din Churchill si cenzura comentariilor " pe Ziare.com