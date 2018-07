Dancila spune ca a discutat la Bruxelles despre ascultarea a milioane de telefoane in Romania: Greu de crezut, dar real

"S-a discutat si despre protocoale. Chiar domnul vicepresedinte Timmermans a spus ca au existat protocoale intre serviciile secrete si procurori, ceea ce reprezinta un lucru extrem de grav, iar domnul Juncker a spus ca acest lucru nu numai ca este grav, este o incalcare a democratiei. S-a discutat si despre acest lucru, inclusiv despre cele 6 milioane de telefoane ascultate, ceea ce este un lucru greu de crezut, dar din pacate este un lucru real in Romania. Am spus ca imi doresc ca sa pornim de la un moment T 0, in care sa nu mai existe aceste protocoale, oamenii sa aiba incredere in justitie, fiecare cetatean, atunci cand merge in fata judecatorului, sa stie ca isi gaseste dreptatea. S-a discutat despre numeroasele dosare, care pe urma au fost achitate, de oameni care efectiv au suferit fara a avea nicio vina", a declarat Viorica Dancila intr-un interviu pentru Antena 3.Conform lui Dancila, Juncker a spus ca poate multe Guverne au avut probleme tocmai pentru ca s-au implicat serviciile secrete.Premierul a remarcat ca oficialii europeni sunt foarte bine informati in legatura cu situatia din Romania.Ea a adaugat ca justitia trebuie sa-si faca datoria, insa trebuie respectate drepturile fundamentale ale cetatenilor, lucru care nu s-a respectat in ultima perioada."Cred ca intr-adevar justitia trebuie sa-si faca datoria, este necesar acest lucru, dar trebuiesc respectate drepturile fundamentale si cred ca acest lucru in Romania nu prea s-a respectat in ultima perioada", a mai spus premierul.De asemenea, premierul Viorica Dancila spune ca a discutat la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si cu ceilalti oficiali europeni despre plangerea penala depusa de liderul PNL Ludovic Orban impotriva sa pentru inalta tradare, precizand ca acestia s-au aratat foarte mirati de aceasta acuzatie."Am reiterat faptul ca pentru mine si pentru multi romani este de neexplicat cum inalta tradare este asociata unui act diplomatic, cu un stat cu care avem parteneriat strategic. Au fost foarte mirati de acest lucru. Am informat, p ...citeste mai departe despre " Dancila spune ca a discutat la Bruxelles despre ascultarea a milioane de telefoane in Romania: Greu de crezut, dar real " pe Ziare.com